Ultime Notizie » Google Maps » Google Maps aggiornato con 5 nuove funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale

Continua l’avanzata dirrompente dell’Intelligenza Artificiale, qualcuno la chiamerebbe “avanzata delle macchine”. Google Maps ha recentemente annunciato che effettuerà un massiccio aggiornamento allo strumento di navigazione con cinque nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI).

Queste nuove funzionalità sono:

Vista immersiva per i percorsi;

Lente in Mappe Navigazione di Google Maps, con informazioni utili e dettagliate sulle condizioni del mondo reale, come incidenti nelle vicinanze o imminenti ingorghi;

Importanti informazioni aggiuntive per i veicoli elettrici;

nonché suggerimenti di siti da visitare in base agli interessi degli utenti.

Vista immersiva

Una delle nuove funzionalità più impressionanti è la vista immersiva per i percorsi. Questa funzione ti consentirà di visualizzare il percorso dal livello della strada in 3D. È particolarmente utile per aree sconosciute o complesse in cui l’utente potrebbe altrimenti perdersi o confondersi. Prima di iniziare il viaggio, puoi accedere a una vista realistica e dettagliata dell’ambiente circostante, dove puoi facilmente individuare punti di riferimento e indicazioni inequivocabili.

Obiettivo sulle mappe

La funzionalità Lens in Maps utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere e contrassegnare oggetti e luoghi utilizzando la visualizzazione della telecamera. L’intelligenza artificiale può anche fornire maggiori informazioni su questi luoghi e su come arrivarci. La funzione offrirà risposte migliori a seconda degli interessi e della posizione dell’utente. Utilizza inoltre l’intelligenza artificiale per sovrapporre informazioni e istruzioni alla visuale della telecamera, utilizzando la realtà aumentata.

Navigazione con Google Maps

La navigazione di Google Maps offrirà indicazioni di corsia e informazioni sul traffico migliorate. Ti indicherà in quale corsia dovresti guidare per evitare di perdere un’uscita o una determinata svolta. Mostrerà anche in anticipo come appariranno le corsie. Allo stesso modo, riferirà in tempo reale sulle condizioni stradali, sugli incidenti e sulla congestione, per pianificare un percorso tenendo conto di queste informazioni preliminari. Google Maps suggerirà anche percorsi alternativi se esistono modi più veloci o più facili per raggiungere una destinazione.

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Google Maps sta aggiungendo ulteriori informazioni sulle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici alla sua app, il che ridurrà l’ansia per i conducenti di veicoli elettrici. Ti indicherà dove sono le stazioni di ricarica più vicine, che tipo di caricabatterie hanno, quanto velocemente possono caricare la batteria e quando sono state utilizzate l’ultima volta. Indicherà anche se la stazione è disponibile o meno, in modo che l’autista non perda tempo.

Cosa fare o dove andare?

Google Maps aiuterà inoltre gli utenti a trovare luoghi rilevanti in base alle loro preferenze ed esigenze quando non hanno le idee chiare su quale attività svolgere. Questa entusiasmante funzionalità aggiornata utilizza foto e recensioni inviate dagli utenti per darti un’idea migliore di cosa aspettarti da ciascun servizio suggerito. Puoi filtrare i risultati della ricerca in base a vari criteri, come valutazioni, cucina o distanza.