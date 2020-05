Golfo del Messico: continua minaccia di nuove catastrofi petrolifere per frane sottomarine.

Recentemente è stato rilevato un collegamento tra le frane dei fondali marini nel Golfo del Messico e alcuni terremoti verificatisi a centinaia di chilometri da quell’area, che abbonda di infrastrutture petrolifere. Ciò è indicato da uno studio pubblicato su Geophysical Research Letters e raccolto dal National Geographic, che registra 85 frane sottomarine che si sono svolte tra il 2008 e il 2015 e fino ad ora non erano note.

Dieci di queste frane si sono verificate senza una causa ovvia. Le restanti 75 hanno sorpreso i ricercatori dopo essersi verificati pochi minuti dopo terremoti. Principalmente tremori di piccola o media magnitudo, registrati a più di 900 chilometri di distanza lungo la costa occidentale del Nord America.

La maggior parte di questi terremoti ha raggiunto solo 5 punti di magnitudo, quindi “non sono stati coperti dai giornalisti”, ha affermato Wenyuan Fan, autore principale delle indagini e sismologo della Florida State University. Ciò, e il fatto che i grandi terremoti non abbiano prodotto frane rilevabili, ha indicato a Wenyuan Fan che la potenza di un dato terremoto potrebbe non essere il fattore determinante nelle frane verificatesi nel golfo: “Ciò richiede un esperimento offshore per rivelare tutti i meccanismi fisici che causano frane sottomarine“.

Rischi geologici nel Golfo del Messico

Questeo scoperte hanno implicazioni che vanno oltre lo studio dei terremoti: le quasi 2.000 piattaforme petrolifere e le decine di migliaia di chilometri di oleodotti e gasdotti che operano nel Golfo del Messico potrebbero essere a rischio geologico.

“Non è impossibile distruggere una piattaforma con una frana, cosa che comunque è già avvenuta”, afferma Ian MacDonald, professore di oceanografia alla Florida State University, che non è coinvolto nello studio.

Una delle fuoriuscite di petrolio più dannose della storia degli Stati Uniti, quella di Taylor Energy, al largo della Louisiana, si è verificata a causa di una frana sottomarina causata da onde e venti scatenati dall’uragano Ivan

nel 2004. Da allora ha scaricato quotidianamente centinaia di barili di petrolio greggio verso l’oceano, poiché è difficile accedere e tappare questo tipo di danno sotto lo spesso strato di sedimenti.

Wenyuan Fan spera che il suo studio aiuterà le compagnie energetiche e i regolatori a prendere decisioni valide sulla posizione della nuova infrastruttura petrolifera. Il rilevamento sismico potrebbe anche essere modificato per creare un sistema di allarme rapido che consente di risparmiare minuti preziosi per adottare misure di emergenza, scollegare l’estrazione e, ove possibile, prevenire le catastrofi ecologiche prima che si verifichino.