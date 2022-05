Ultime Notizie » balena » Messico: Balena schiaccia una lancia di turisti [VIDEO]

Un’imbarcazione di turisti che stavano osservando le balene al largo di Sinaloa (Messico) è stato sorpreso sabato scorso quando uno dei cetacei, dopo essere saltato fuori dall’acqua, è caduto sulla lancia su cui stavano navigando, distruggendo la barca, come si può vedere nel video diventato virale sui social media.

Secondo Omar Mendoza Silva, coordinatore della Protezione civile del comune di Ahome, l’incidente è avvenuto perché i turisti hanno invaso l’area attraverso cui transitano le balene, motivo per cui il Ministero del Turismo locale ha esortato i fornitori di servizi turistici a rispettare queste aree, nonché per mantenere una prudente distanza dagli animali.

Finora non ci sono informazioni ufficiali sul numero dei feriti, mentre alcuni media locali affermano che almeno due persone sono rimaste ferite. Molteplici commenti in rete a favore della difesa delle balene: “La natura reagisce ai distruttori dell’ecosistema” per esempio, oppure “Balene 1 – Turisti 0” come fosse un risultato di calcio.