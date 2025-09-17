Gerry Scotti, altro che conduttore: il secondo lavoro segreto che nessuno si aspettava

Il mondo del vino non è solo un hobby per Gerry Scotti, ma una vera e propria seconda carriera che gli permette di esprimere un lato meno di sé.

Gerry Scotti, celebre volto della televisione italiana, noto per la sua carriera di conduttore e la sua presenza rassicurante sul piccolo schermo, ha un secondo lavoro che pochi conoscono: quello di produttore di vino.

Questa attività, lontana dai riflettori, rappresenta per lui una passione autentica, radicata nelle sue origini e nella tradizione del territorio lombardo.

Gerry Scotti, il conduttore che si trasforma in produttore di vino

Nato nel 1956 a Camporinaldo, frazione di Miradolo Terme in provincia di Pavia, Gerry Scotti ha spesso raccontato il legame profondo con la campagna lombarda, dove è cresciuto e che ha influenzato la sua scelta di vita oltre la televisione. La sua passione per il vino nasce da un aneddoto personale: sua madre lo ha partorito «all’ombra di una vigna».

Da questa suggestione è nato il nome della sua linea di vini, “Nato in una vigna”, un omaggio ironico ma anche affettuoso alle sue radici.

La produzione vinicola di Scotti è frutto di una collaborazione con le storiche Cantine Giorgi dell’Oltrepò Pavese, una realtà che da decenni rappresenta l’eccellenza enologica del territorio. La linea comprende una selezione di etichette che spaziano dalle bollicine ai rossi più strutturati, tutte pensate per raccontare la storia e la tradizione del territorio con uno stile contemporaneo, accessibile ma rispettoso della qualità e della tipicità.

Un progetto imprenditoriale autentico e di successo

A differenza di molte iniziative di celebrity endorsement, l’avventura di Gerry Scotti nel mondo del vino non è una mera operazione commerciale, ma una vera passione che lo porta a essere coinvolto in prima persona nelle fiere e nelle degustazioni, dialogando con appassionati ed esperti con la stessa naturalezza che lo contraddistingue in televisione.

Il marchio “Nato in una vigna” ha rapidamente conquistato sia i fan del conduttore sia il pubblico degli intenditori, grazie a vini equilibrati e curati nei minimi dettagli. La qualità delle etichette è stata riconosciuta da più parti, confermando come Scotti abbia saputo coniugare tradizione e innovazione, dando vita a un progetto imprenditoriale solido e coerente con la sua storia personale.

Questo secondo lavoro dimostra non solo la capacità di Gerry Scotti di reinventarsi, ma anche il suo rispetto per il territorio e la volontà di mantenere un legame autentico con il pubblico, senza snaturare la propria immagine. In un panorama in cui molti volti televisivi si cimentano in attività imprenditoriali, il percorso di Scotti si distingue per la sua genuinità e la passione con cui viene portato avanti.