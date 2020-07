Genoa Napoli Streaming Gratis e Diretta TV – La sfida valida per la 31a giornata di Serie A si gioca alle 19:30 di oggi 8 luglio 2020. I liguri vengono dal pareggio di Udine, ottenuto grazie ad una provvidenziale rimonta nel finale di gara, da 2-0 a 2-2, che ha consentito loro di allungare di un punto rispetto al terzultimo posto del Lecce. Ottima invece la prova casalinga del Napoli nel posticipo di domenica sera, 2-1 sulla Roma e aggancio al quinto posto ora in coabitazione con i capitolini a quota 48 punti. Andiamo a scoprire dove vedere Genoa Napoli streaming e diretta tv.

Dove vedere Genoa Napoli Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Genoa Napoli ⚽ in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Genoa Napoli in diretta streaming su SkyGo, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Genoa Napoli, formazioni fantacalcio.

Nicola perde Romero per un problema muscolare all’adduttore sinistro. Avrà ancora indisponibile capitan Criscito per infortunio oltre a Radovanovic e probabilmente Ankersen. In attacco il tecnico rossoblù potrebbe preferire Sanabria e Pinamonti a Iago Falque e Pandev.

Turnover per Gattuso, che tuttavia dovrà far fronte alle assenze importanti di Koulibaly in difesa e Demme a centrocampo, con i due giocatori entrambi fermati un turno dal Giudice Sportivo. Ospina e Allan tornano tra i convocati, ancora fuori Malcuit e Llorente.

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Goldaniga, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Pandev, Pinamonti. Allenatore Nicola. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Ankersen, Criscito, Radovanovic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Demme, Koulibaly. Indisponibili: Ospina, Llorente.

Da quando Gennaro Gattuso siede sulla panchina del Napoli, gli azzurri hanno totalizzato 27 punti in 15 giornate di campionato: sarebbero al quarto posto della classifica in questo lasso temporale, dietro a Juventus, Atalanta e Lazio. L’attaccante del Genoa Goran Pandev ha giocato 92 gare e realizzato 19 gol in campionato con la maglia del Napoli: contro i partenopei ha segnato un gol (nel 2008 con la Lazio). Il primo gol del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski in Serie A è arrivato proprio contro il Genoa nell’ottobre 2015 con la maglia dell’Empoli.