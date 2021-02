Ultime Notizie » Calcio Serie A » Serie A, Genoa-Napoli risultato 2-1: doppietta di Pandev

RISULTATO SERIE A – Nella 21a giornata il Genoa ha centrato contro il Napoli allo stadio Marassi (risultato 2-1) la sua 5a vittoria su 7 partite disputate dal ritorno in panchina di Ballardini. A decidere l’incontro, trasmesso in diretta streaming su DAZN, una doppietta di Pandev che con i suoi 37 anni afferma: “Ho fatto fatica a recuperare, alla mia età è dura sinceramente ma per adesso mi sto divertendo ancora, sto bene e mi trovo alla grande con la squadra. Il mio pensiero è sempre quello di ritirarmi dopo gli Europei, ma per ora non so nulla”. Lorenzo Insigne colpisce il palo e Politano accorcia le distanze, ma il risultato non cambia perchè i rossoblu resistono nel finale e portano a casa tre punti preziosi. Finisce 2-1 in favore del Genoa che sale a quota 24 punti in classifica, il Napoli resta a 37.

Tabellino GENOA-NAPOLI risultato esatto finale 2-1

Marcatori gol: 11′ e 27′ Pandev (G), 79′ Politano (N).

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (67′ Behrami), Badelj, Zajc (87′ Rovella), Czyborra; Pandev (67′ Scamacca), Destro. Allenatore Ballardini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas (68′ Rrahmani), Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski (54′ Insigne); Politano, Petagna (54′ Osimehn), Lozano. Allenatore Gattuso.

Ammoniti: Badelj, Lozano, Czyborra, Mario Rui.

Da quando Ballardini è tornato al Genoa (21 dicembre 2020) solo la Juventus (18) ha ottenuto più punti in Serie A dei rossoblù (17). Il Grifone ha inoltre la miglior difesa nel parziale (solo 5 gol subiti in 8 partite). Il Genoa ha vinto tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2018, sempre con Ballardini in panchina.