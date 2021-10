Ultime Notizie » Intelligenza artificiale » Generatore titoli SEO con Intelligenza Artificiale

Quando scriviamo articoli sul web, dobbiamo pensare, da un lato, ai lettori abituali, quelli che accedono al mezzo da fonti diverse per essere informati su tutto ciò che accade nel mondo della tecnologia. Ma devi pensare anche a Mr Google, scrivere con un formato appropriato e con frasi che sono comuni nei motori di ricerca, è il modo migliore per avvicinare i lettori a ciò che scriviamo da più di 15 anni.

Sebbene la pratica ci dica già come scrivere le cose per trovare il perfetto equilibrio tra i due obiettivi citati, molte volte può essere interessante ricevere aiuto dall’Intelligenza Artificiale, ed è quello che ci presentano oggi.

È uno strumento disponibile su surferseo.com, un sito web in cui dobbiamo solo scegliere la lingua e mettere il titolo di ciò che vogliamo scrivere. Lo strumento analizzerà le frasi ben posizionate con quel titolo e consiglierà una struttura di titolo e sottotitolo per l’articolo in questione.

Ci sono molte informazioni generate e può aiutare a prendere idee se siamo bloccati, anche se è importante notare che è solo una dimostrazione gratuita dello strumento, che può essere testato un numero limitato di volte. Lo strumento completo ha un prezzo di abbonamento che parte da $ 40 al mese, quindi devi essere molto chiaro se qualcosa del genere genererà un profitto che copre quel costo e soddisfa i nostri lettori.