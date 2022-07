Ultime Notizie » Dispositivo pieghevole » Gboard supporta la tastiera divisa su dispositivi pieghevoli

Digitare dal tuo tablet o dispositivo pieghevole non sarà più un incubo se utilizzi Gboard, poiché avrà un nuovo layout della tastiera. Proprio come la tastiera Samsung, anche Gboard sta iniziando a mostrare una tastiera divisa per semplificare la digitazione su questo tipo di dispositivi.

Gboard ora ti consente di scegliere una tastiera divisa su dispositivi pieghevoli

Gboard ha molte funzionalità interessanti che ti consentono di applicare alcuni trucchi da tastiera su dispositivi mobili per digitare più velocemente. Ma se siamo su un tablet o un dispositivo pieghevole, le dinamiche sono diverse.

Google stava preparando un nuovo design per la sua app per tastiera, Gboard: un aggiornamento che migliorerebbe l’esperienza degli utenti che scrivono dal tablet o dai dispositivi pieghevoli. E infine, la versione beta di Gboard rivela questo nuovo design della tastiera divisa. Come accennato in 9to5Google, alcuni utenti stanno già testando questo nuovo design sui propri dispositivi, ad esempio il Galaxy Fold.

Per attivare questo nuovo design, devi solo fare clic sull’icona della tastiera divisa nella barra degli strumenti in alto di Gboard o dalle impostazioni dell’app.

Come puoi vedere nell’immagine, la tastiera sarà divisa in modo da poterla utilizzare con i pollici.

Mentre le lettere sono distribuite nelle due metà, alcuni tasti sono duplicati per un facile utilizzo con la mano destra o sinistra. Una dinamica pratica.

Aggiornamento disponibile nella versione beta di Gboard

Un dettaglio da tenere a mente è che questo aggiornamento non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Al momento, è disponibile solo nella versione beta di Gboard e solo per utenti selezionati. Quindi dovremo attendere che questa nuova funzionalità esca dalla fase di test e venga estesa a tutti gli utenti in un futuro aggiornamento della versione stabile di Gboard.