STREAMING LIVE TENNIS – Dopo aver battuto Djokovic a Vienna nel 2020 e giocato contro Roger Federer sui due palchi più famosi del mondo, il Philippe Chatrier di Parigi e il Centre Court di Wimbledon, Lorenzo Sonego (numero 27) sfiderà oggi per la prima volta Rafael Nadal (numero 2).

Dove vedere Sonego-Nadal Streaming Gratis e Diretta LIVE TV



Successo netto del torinese, nella sfida precedente, contro il francese Hugo Gaston: 7-6(4) 6-4 6-4. Secondo italiano ai sedicesimi dopo Sinner.

Sonego-Nadal si giocherà oggi sabato 2 luglio 2022 per il Day 6 di Championships del torneo di tennis di Wimbledon 2022 nel Capo Centrale, non prima delle ore 14:30. Verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, in streaming online su SkyGO (gratis per gli abbonati) e NOW (a pagamento per tutti).