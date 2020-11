La proprietà di Sean Connery nel sud della Francia è stata tranquillamente messa in vendita, nelle settimane precedenti la morte dell’ex star di James Bond sabato.

La leggenda del cinema, che possedeva anche case in Inghilterra, Spagna e Bahamas, ha messo la villa sul mercato per 33,87 milioni di dollari.

Conosciuta localmente come “Sean’s Place“, la casa della Costa Azzurra appare nel film di James Bond, interpretato da Connery, Mai dire mai (Never Say Never Again) del 1983, che è stato girato in luoghi come Nizza e Monaco.

La lussuosa villa si trova in cima a una scogliera con cinque camere da letto e cinque livelli vanta viste sulla Promenade des Anglais e sul Porto Vecchio. E’ dotata di un ascensore per una terrazza sul tetto, finestre dal pavimento al soffitto, una palestra e un piscina interna.

Sean Connery, 90 anni, è morto sabato 31 ottobre nella sua casa alle Bahamas, circondato da membri della sua famiglia.