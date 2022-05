Ultime Notizie » Argent Wallet » Alcuni buoni motivi per essere ottimisti riguardo alle criptovalute

Le ultime due settimane sono state turbolente nel mondo delle criptovalute, ma non è tutto triste poiché Argent condivide un po’ di positività al settore. Di seguito le ultime notizie da casa Argent.

L’ecosistema StarkNet sta decollando!

Dall’ultimo aggiornamento dell’ecosistema StarkNet, sono successe tante cose. Argent X, il primo portafoglio per StarkNet (qui il download per Chrome Google), ha superato i 120.000 download e ha ricevuto numerosi aggiornamenti. L’ultimo era il supporto 3D NFT, la possibilità di inviare e ricevere NFT e Argent X è ora disponibile su Firefox.

Oltre ad Argent X, StarkNet sta registrando una rapida crescita, con transazioni in aumento ogni settimana . E il bridge di StarkNet, StarkGate Alpha, è andato online sulla rete principale, consentendoti di spostare le risorse da Ethereum a Starknet, ma i depositi sono limitati. StarkNet viene aggiornato regolarmente e c’è la possibilità che i tuoi fondi diventino inaccessibili.

Web3 ci dà un motivo per essere ottimisti

Anche se il crollo dell’ecosistema Terra ha sconvolto il sentimento del mercato, c’è ancora molto su cui essere ottimisti in questo settore. Web3 sta dando a tutti noi la possibilità di costruire un Internet più equo che è di proprietà, gestito da e funziona per i suoi utenti, non monopoli come Facebook e Google.

Un altro motivo per essere positivi è il rapporto pubblicato da a16z sull’attuale panorama delle criptovalute . Spiega come si è evoluto il settore negli ultimi 10 anni e dove ci stiamo dirigendo. È pieno di grandi spunti ed è facile da leggere.

Ecco 3 takeaway dal report che ci è piaciuto:

Web3 sta dando potere ai creatori a livello globale attraverso NFT e mercati come Opensea addebitano commissioni molto più basse rispetto alle loro alternative Web2, consentendo ai creatori di mantenere più di ciò che guadagnano. Grazie al facile accesso ai dollari digitali e ai servizi finanziari, le criptovalute stanno avendo un impatto nel mondo reale per molti in tutto il mondo che sono esclusi dal sistema finanziario tradizionale. Ethereum è il leader di mercato.

Ciò che è chiaro da questo rapporto è che la criptovaluta non è solo un’innovazione finanziaria: è sociale, culturale e tecnologica, destinata a continuare ad apportare molti cambiamenti positivi negli anni a venire.

Cosa sta succedendo in Argent

Come anticipato nei giorni scorsi, Argent ha finalmente rilasciato la modalità oscura per Android nell’ultimo aggiornamento mobile. E’ stato anche aggiunto Moonpay come un nuovo modo per acquistare criptovalute sul livello 2. Rese le commissioni ancora più trasparenti rendendo più facile la scoperta di nuovi token.

Se non hai mai acquistato criptovalute su Layer 2 con Ramp o Moonpay, non pagherai commissioni sul tuo primo acquisto, non importa quanto grande o piccolo possa essere l’acquisto. Infine, Argent ha aggiunto altri 2 prodotti IndexCoop: icETH (leveraged staking utilizzando stETH) e JPG (indice NFT) .