Dove vedere Francia-Australia Streaming Gratis Mondiali 2022. Les Bleus di Didier Deschamps, campioni in carica, fanno il loro esordio ai Mondiali di Qatar 2022: oggi martedì 22 novembre alle ore 20 (ora italiana) si gioca all’Al Janoub Stadium di Al Wakrah la partita Francia-Australia, due nazionali inserite nel gruppo D con Danimarca e Tunisia, le quali hanno giocato alle 14:00.

La Francia di Deschamps inizia oggi il proprio Mondiale con l’intento di confermare il titolo di Russia 2018, un obiettivo, la doppietta in Coppa del Mondo, riuscito solo a Italia (’34 e ’38) e Brasile (’58 e ’62). A bagnare l’esordio dei transalpini c’è l’Australia. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere Francia-Australia Streaming Gratis e live tv.

Francia-Australia streaming LIVE, le probabili formazioni

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Upamecano, Konaté, Lucas Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Griezmann; Dembelé, Giroud, Mbappé. Ct: Deschamps. A disposizione in panchina: Mandanda, Areola, Varane, Disasi, Theo Hernandez, Koundé, Saliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram.

Australia (4-2-3-1): Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, Hrustic, Mabil; Maclaren. Ct: Arnold. A disposizione in panchina: Remayne, Vukovic, Karacic, Degenek, King, Wright, Deng, Baccus, Devlin, Duke, McGee, Cummings, Kuol, Goodwin.

Arbitro: Gomes (Sudafrica).

Francia-Australia in TV

Francia-Australia in tv in chiaro su Rai Uno con le immagini in diretta che arriveranno dall’impianto Al Janoub Stadium di Al Wakrah. Telecronaca a cura di Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Francia-Australia Streaming Gratis Mondiali 2022

Francia-Australia streaming gratis per tutti su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Non serve quindi collegarsi a Rojadirecta (oscurato tra l’altro in Italia ma perfettamente visibile da molti paesi all’estero). In ogni caso assicuratevi una connessione sicura in VPN (qui info) quando vedete le partite in streaming.