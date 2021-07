Foto NASA di uno Tsunami Spaziale

Gli astrofisici della NASA sono stati in grado di studiare uno “tsunami spaziale“, che è un fenomeno generato dalla gravità dei buchi neri. I buchi neri supermassicci attirano una grande quantità di materia ad altissima velocità, lasciando dietro di sé una scia di energia, che spinge ciò che è intorno nella direzione opposta, verso l’esterno. Uno tsunami spaziale è una sequenza di onde generata dalle proprietà fisiche attorno al potente buco nero. Lo tsunami si verifica quando il gas degli elementi che il buco assorbe interagisce con l’energia circostante che circonda il buco.

Sacche calde di gas al di fuori del disco di accrescimento dei buchi neri supermassicci avviano disturbi che si propagano verso l’esterno, portando alla formazione di gigantesche onde di materia. È uno “tsunami di gas spaziale” che sfugge all’attrazione gravitazionale di un buco nero supermassiccio. Le onde vanno nella direzione opposta alla forza che esercita, sono come vere e proprie esplosioni, che riescono a sfuggire alla sua gravità.

Using computer simulations, scientists have been able to show how the mysterious environment of a supermassive black hole may host the largest tsunami-like structures in the universe.

Learn how these mathematical models are making waves: https://t.co/u8GgaPV8yw pic.twitter.com/8dX3ADZofB

