5 migliori immagini scientifiche NASA scattate sull'ISS nel 2020 [Video]

Per la NASA queste erano cinque delle loro migliori immagini scientifiche scattate sulla ISS nel 2020. La National Aeronautics and Space Administration ha vissuto nel 2020 un anno di progressi scientifici, in termini di esplorazione dell’universo. Il consolidamento del rapporto tra governo e imprese è uno degli aspetti salienti. Oltre ai molteplici astronauti che hanno visitato la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). E i diversi progetti iniziati nella navicella spaziale che si trova nell’orbita della Terra.

La NASA ha scelto le sue migliori immagini del 2020 e da Notizie IN abbiamo selezionato le cinque migliori. I parametri seguiti dall’agenzia spaziale per selezionare queste fotografie erano due: sviluppo scientifico e paesaggio orbitale. Nel caso dei paesaggi, hanno preso in considerazione quelli che sono stati presi all’interno della ISS.

Le migliori fotografie della NASA sull’ISS nel 2020

Quindi incontriamo queste scelte fotografiche della NASA nel 2020 pandemico, fatiscente e turbolento. I cambiamenti climatici che il pianeta sta attraversando sono stati catturati dagli scienziati della ISS.

Bolle che potrebbero migliorare la consegna dei farmaci.

Mentre molti esperimenti sulla stazione spaziale possono essere condotti senza il monitoraggio degli astronauti, altri richiedono che i membri dell’equipaggio si scambino i pezzi durante il processo. Cassidy, insieme agli astronauti di Demo-2 Bob Behnken e Doug Hurley, ha lavorato a numerosi scambi di campioni per l’esperimento di misurazione dell’elettrolisi, che esamina le bolle create usando l’elettrolisi. Le bolle possono sembrare semplici, ma l’utilizzo di questo metodo per capire meglio come crescono potrebbe migliorare dispositivi come i cerotti per la consegna di farmaci.

Fotografando il nostro pianeta.

Crew Earth Observations utilizza le foto scattate dagli astronauti per registrare come il pianeta cambia nel tempo dai cambiamenti causati dall’uomo, come la crescita urbana e la costruzione di bacini idrici, a eventi dinamici naturali. Immagini come questa possono anche aiutare con la risposta ai disastri sulla Terra. L’immagine in basso scattata da Cassidy mostra l’uragano Laura al largo della costa del confine tra Texas e Louisiana.

Arriva una nuova capsula cargo Dragon aggiornata di SpaceX.

La capsula cargo Dragon aggiornata di SpaceX ha fatto il suo viaggio inaugurale alla stazione spaziale a dicembre, portando numerosi nuovi esperimenti scientifici alla

Decodificando il DNA nello Spazio.

. Questa 21esima missione di rifornimento del carico SpaceX ha trasportato una nuova camera di equilibrio e studi su tessuto cardiaco, organoidi cerebrali, biominazione nello spazio e altro. La capsula aggiornata consente un aumento della ricerca che può essere trasportata e restituita dalla stazione.

L’astronauta della NASA e il comandante della spedizione 63 Chris Cassidy lavora all’interno del modulo Harmony per la manutenzione di campioni di DNA microbico per il sequenziamento e l’identificazione. Rubins ha sequenziato per la prima volta il DNA a bordo della stazione spaziale nel 2016. Il lavoro di Cassidy e Rubins quest’anno si è basato su quella ricerca.

Ravanelli in orbita, in microgravità.

Nel corso di 27 giorni, Rubins ha curato e raccolto ravanelli come parte dell’esperimento Plant Habitat-02. Lo studio potrebbe aiutare a ottimizzare la crescita delle piante nell’ambiente unico dello spazio, nonché la valutazione della nutrizione e del gusto delle piante. I ravanelli sono stati selezionati perché sono una pianta modello che è nutriente e commestibile, ha un breve tempo di coltivazione ed è geneticamente simile all’Arabidopsis, una pianta frequentemente studiata in condizioni di microgravità.

Il Video della NASA con le Foto Scientifiche.

Vuoi vedere altre foto della stazione spaziale? Dai un’occhiata alle foto scientifiche della NASA in evidenza del 2016, 2017, 2018 e 2019.