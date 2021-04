Ultime Notizie » australia » NASA spiega i misteriosi buchi nel cielo

I buchi nel cielo che sono stati osservati dal 2014 non sono più un mistero: si verificano quando gli aerei passano attraverso nuvole super fredde e provocano la caduta di cristalli di ghiaccio. La NASA ha pubblicato le immagini degli spettacolari buchi nel cielo, che hanno stupito milioni di persone da quando nel 2014 è stato apprezzato un fenomeno singolare in Australia.

Nel novembre 2014, i residenti di Wonthaggi, una città 132 chilometri a sud-est di Melbourne, che ospita circa 5.000 persone, hanno fotografato una strana nuvola che sembrava essere perforata. È stato osservato anche in un’altra città ancora più vicina a Melbourne, chiamata Korumburra.

Quelle immagini hanno fatto il giro del mondo attraverso i social network e, sette anni dopo, la NASA ha sollevato questo fenomeno con nuove immagini di nuvole perforate: alcune scattate in Svezia nel 2020, e altre scattate a ovest di Atlanta in Georgia., All’inizio di questo anno. Ci sono più testimonianze in altre parti del mondo. Sono immagini sorprendenti, sebbene non rappresentino alcun mistero scientifico.

Fallstreak Holes, solo a determinate condizioni



La NASA spiega a questo proposito che questo fenomeno è noto come Fallstreak Holes o come hole-punch clouds (nuvole perforanti).

Si verifica quando vengono soddisfatte determinate condizioni: temperature fredde e instabilità atmosferiche.

Il fenomeno si verifica in nubi di medio livello composte da goccioline di acqua liquida super raffreddate: rimangono allo stato liquido anche quando le temperature sono inferiori al punto di congelamento tipico dell’acqua (0 ° C).

Tuttavia, un aereo che passa attraverso la nuvola può causare il congelamento di quelle goccioline d’acqua super fredda e causare una cascata di congelamenti che genera cristalli di ghiaccio.

Vicino agli aeroporti

Quando diventano abbastanza pesanti, quei cristalli di ghiaccio si staccano dalle nuvole e cadono, lasciando un buco nel cielo, un vuoto nello strato di nuvole.

Entrambi i piani ascendenti e discendenti sono un fattore scatenante comune per le lacune tra le nuvole, quindi sono relativamente apprezzati vicino alle piste aeroportuali trafficate.

NOTA: Le immagini della Georgia e della Florida, fornite dall’Osservatorio della Terra della NASA, sono state scattate da Joshua Stevens utilizzando i dati MODIS della NASA EOSDIS LANCE e GIBS / Worldview.