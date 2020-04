Così è stato festeggiato il 30° compleanno del Telescopio Spaziale Hubble.

Questo 24 aprile, la missione del telescopio spaziale Hubble celebra il suo trentesimo anno in orbita. Per celebrare l’anniversario dell’importante telescopio, lanciato in orbita il 24 aprile 1990 in una missione congiunta tra la NASA e l’ESA, l’agenzia statunitense ha rilasciato un’immagine impressionante (nella foto di copertina), e mai vista prima, di due nebulose chiamate NGC 2020 e NGC 2014.

La fotografia di Hubble mostra la nebulosa rossa gigante (NGC 2014) e il suo vicino più piccolo blu (NGC 2020), che fanno parte di una vasta regione a forma di stella nella Grande Nube di Magellano, una galassia satellite del Via Lattea, situata a 163 mila anni luce di distanza.

L’immagine è stata soprannominata “Cosmic Reef” a causa della sua somiglianza con un mondo sottomarino.

Hubble ha rivoluzionato la moderna astronomia e ha ridefinito la nostra visione dell’universo e il nostro posto nel tempo e nello spazio, scrive la NASA. Durante i suoi tre decenni di attività, ha fatto 1,4 milioni di osservazioni, mentre i dati ottenuti dal telescopio sono stati utilizzati in 17 mila pubblicazioni scientifiche.

“Hubble ci ha fornito informazioni incredibili sull’universo, dai pianeti vicini alle galassie più lontane che abbiamo visto finora (…) Le sue immagini spettacolari hanno catturato l’immaginazione per decenni e continueranno a ispirare l’umanità negli anni a venire”, ha dichiarato Thomas Zurbuchen, amministratore scientifico associato presso la sede della NASA a Washington.