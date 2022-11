Ultime Notizie » celebrità » Forbes: elenco celebrità morte con il reddito annuale più alto

La rivista Forbes ha presentato la ‘classifica’ annuale delle celebrità più pagate che continuano a guadagnare soldi dopo la loro morte. Insieme, le 13 persone della lista hanno guadagnato un record di 1,6 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 72% rispetto allo scorso anno.

La ‘classifica’ è diretta dallo scrittore J.R.R. Tolkien, autore di ‘Lo Hobbit’ e ‘Il Signore degli Anelli’, morto di polmonite nel 1973. Forbes ha stimato che Tolkien ha guadagnato $ 500 milioni dopo la Middle-Earth Enterprises, che gestisce i diritti di proprietà intellettuale di film, videogiochi e ‘merchandising’, è stata venduta alla società di videogiochi svedese Embracer.

Il giocatore di basket americano Kobe Bryant, morto nel 2020 in un incidente in elicottero, è al secondo posto grazie alla vendita da 400 milioni di dollari alla Coca-Cola della sua partecipazione nella società di bevande sportive Body Armour.

I primi cinque della lista sono completati da tre cantanti: David Bowie con $ 250 milioni, Elvis Presley con $ 110 milioni e James Brown con $ 100 milioni.

L’anno scorso, in cima alla lista c’era lo scrittore britannico per bambini Roald Dahl, autore di ‘Charlie and the Chocolate Factory’. La ‘classifica’ del 2021 e di quest’anno presentano anche qualche coincidenza, come la presenza del ‘beatle’ John Lennon, che questo 2022 occupa il dodicesimo posto, uno in più rispetto alla lista precedente.