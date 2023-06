Ultime Notizie » bambina » Chi l’ha vista? Si continua a cercare Kataleya, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze

FIRENZE – La polizia sta ancora indagando sul presunto rapimento di una bambina peruviana avvenuto il 10 giugno scorso nella città di Firenze. Il giorno della sua scomparsa, Kataleya Mia Chicillo Álvarez, di cinque anni, stava giocando con i suoi amici nel cortile di un hotel occupato illegalmente da più di un centinaio di migranti, dove viveva con i suoi genitori. Una bambina di tre anni, che viveva anche lei nel luogo, ha detto ai genitori di Kataleya di averla vista piangere mentre veniva trascinata da un uomo.

Come parte dell’indagine, gli agenti hanno sgomberato gli immigrati al fine di trovare qualche traccia della bambina o dei suoi rapitori. Inoltre, le autorità pianificano nuove perquisizioni in una sorta di seminterrato con accesso al giardino, situato dietro l’antico hotel, nel tentativo di stabilire se in qualche momento sia stato utilizzato come nascondiglio temporaneo per la bambina.

Parallelamente, è stata avviata un’indagine su una segnalazione di un abitante di Bologna, il quale ha affermato di aver visto la bambina su un autobus locale accompagnata da una donna non identificata. Ma alla fine, le autorità hanno concluso che non era la minore scomparsa.

Gli investigatori si concentrano anche sulla revisione delle registrazioni recuperate da una telecamera situata sul luogo del fatto, che potrebbe aver catturato la scomparsa di Kataleya. Gli esperti stanno esaminando un telefono cellulare trovato nella spazzatura la scorsa domenica.

In precedenza, una persona ha informato gli investigatori di aver presunto di aver visto come a Kataleya “la portavano via con la forza oltre il cortile”, verso l’edificio accanto a un’ora vicina al momento della sua scomparsa. Tuttavia, le perquisizioni in quella casa non hanno dato risultati.

Al momento, la polizia ipotizza che si tratti di un rapimento a scopo di estorsione ai familiari o di un crimine a scopo di aggressione sessuale infantile. Tuttavia, alcuni media parlano anche di un atto di vendetta, poiché una adolescente peruviana di 15 anni sarebbe stata presunta vittima di abusi da parte di un inquilino dell’antico hotel.

Dato che la madre di Kataleya ha denunciato la scomparsa della figlia circa cinque ore dopo che la bambina ha lasciato il cortile, la polizia non esclude che la minore possa essere stata portata fuori dal paese, probabilmente in Romania.

