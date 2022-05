Ultime Notizie » Come vedere Fiorentina Roma Streaming » Fiorentina-Roma Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV e formazioni

Dove vedere Fiorentina-Roma Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi lunedì 9 maggio 2022 alle ore 20:45 italiane per la chiusura della 36a giornata di Serie A 2021-22.

Stasera il match tra Fiorentina e Roma all’Artemio Franchi di Firenze, mette in palio l’accesso all’Europa per la prossima stagione. La formazione viola potrebbe agganciare vincendo proprio i giallorossi e l’Atalanta, mentre la squadra di Mourinho, con i tre punti, riprenderebbe la Lazio al quinto posto. Nella gara di andata, alla prima giornata, i giallorossi si sono imposti per 3-1 con doppietta di Veretout. Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina-Roma streaming gratis e diretta tv.

Lucas Torreira ha segnato due degli ultimi tre gol casalinghi della Fiorentina in Serie A. Un altro gol per l’eroe infrasettimanale della Roma in UECL, Tammy Abraham (15 gol in Serie A), lo vedrebbe eguagliare il record di Gerald Hitchens nel lontano 1961/62 come miglior giocatore inglese in una singola stagione nella massima serie italiana.

⚽ Fiorentina-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

Odriozola e Sottil non convocati per il Milan a causa di problemi fisici. Bonaventura potrebbe partire dall’inizio. In attacco Cabral al centro del tridente con Gonzalez e Saponara. Zaniolo potrebbe riposare: in attacco Felix con Pellegrini dietro ad Abraham nel 3-4-2-1. A centrocampo dentro Vina e Veretout, fuori Zalewski.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

Fiorentina (4-3-3): P Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Torreira, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. A disposizione in panchina: Dragowski, Rosati, Terzic, Nastasic, M. Quarta, Bonaventura, Maleh, Callejon, Ikoné, Piatek, Munteanu, Kokorin. Allenatore: Italiano.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Viña; Lo Pellegrini; Felix, Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Spinazzola, Ibañez, Maitland-Niles, Oliveira, Zalewski, Diawara, Bove, El Sharaawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Vecchi e Rocca. Quarto ufficiale: Sacchi. VAR: Banti. Assistente VARr: Santoro.

La Roma non vince da tre partite di Serie A e non è mai arrivata a quattro di fila senza successi in questo campionato. I giallorossi inoltre potrebbero restare a secco di gol per due gare consecutive nel torneo per la prima volta dallo scorso dicembre, anche in quell’occasione la prima avvenne contro il Bologna.

⚽ Dove vedere Fiorentina-Roma Diretta invece di Rojadirecta TV

Fiorentina-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di video

Krzysztof Piatek ha realizzato due reti in tre sfide di Serie A contro la Roma, tutte però arrivate allo stadio Olimpico. L’attaccante della Fiorentina (29 reti finora) potrebbe diventare il quarto polacco a realizzare almeno 30 gol nel massimo campionato italiano, dopo Arkadiusz Milik (38), Piotr Zielinski (35) e Zbigniew Boniek (31).

⚽ Fiorentina-Roma Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



streaming onlinevisibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Fiorentina-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè oscurati in Italia.

⚽ Alternativa Online per vedere Fiorentina-Roma Streaming Gratis

Alternative per vedere Fiorentina-Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

Jordan Veretout ha esordito e giocato le sue prime 69 partite di Serie A con la maglia della Fiorentina – la Viola è inoltre la squadra contro cui il francese ha segnato più reti nella competizione (quattro – come contro la Lazio ma in tre presenze in meno).

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.