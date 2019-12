Vedere Fiorentina Roma Streaming Calcio Gratis. Arbitro Orsato. La Fiorentina sfida la Roma nell’anticipo della 17esima giornata di Serie A. La Fiorentina di Vincenzo Montella occupa la 13esima posizione in classifica con 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. La Roma di Paulo Fonseca si trova al quarto posto (zona Chamions League) dopo aver staccato il Cagliari ed essersi portata a -1 dal terzo posto occupato dalla Lazio, con un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Come vedere Fiorentina Roma in diretta tv.

Potete vedere la partita di calcio Fiorentina Roma in diretta tv con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Inizio alle ore 20:45 di oggi venerdì 20 dicembre 2019.

Dove vedere Fiorentina Roma Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Fiorentina Roma in diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go anche con smartphone, tablet e pc, raggiungibile con app scaricabile anche con Apple iOS e Google Android, oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione ( info qui).

Le probabili formazioni di Fiorentina Roma.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. Allenatore Vincenzo Montella.

Roma (4-2-3-1) : Pau López; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore Paulo Fonseca.

Altre cose da sapere su Fiorentina Roma.

Negli 80 precedenti disputati contro la Lupa in campionato fra le mura amiche, i viola conducono sul piano statistico con un bilancio di 33 vittorie, 32 pareggi e 15 affermazioni giallorosse. L’ultima di queste è arrivata il 5 novembre 2017, quando la squadra guidata da Di Francesco prevalse sui gigliati di Poli con un roboante 4-2.

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, che ha prima giocato per la Roma da calciatore, e poi l’ha guidata da allenatore, è il grande ex della partita. Fra gli ex anche il centrocampista giallorosso Veretout e Nicolò Zaniolo, che a livello di Settore Giovanile ha indossato anche la maglia viola.

La Fiorentina è reduce da 3 sconfitte e un pareggio contro l’Inter nelle ultime 4 giornate di campionato, la Roma invece ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate. Quattro giocatori, tutti a quota 3 goal, sono i più prolifici della rosa dei toscani, ovvero Erick Pulgar, Gaetano Castrovilli, Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, mentre il centravanti bosniaco Edin Dzeko è il bomber dei capitolini con 6 reti realizzate in campionato.