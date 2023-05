Dove vedere Fiorentina-Roma Streaming Gratis. Partita valida per la 37a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 18 italiane di oggi sabato 27 maggio 2023.

La Fiorentina, finalista di Conference League, cerca un piazzamento in Europa League mentre la Roma, finalista di Europa League, lotta per mantenere il proprio posto in Europa. Entrambe le squadre non hanno vinto nelle ultime partite e cercano la vittoria per concludere la stagione in modo positivo. Di seguito le informazioni per vedere la partita Fiorentina-Roma streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: La Fiorentina ha trionfato nella sua ultima partita casalinga di Serie A contro la Roma, riuscendo a ottenere due vittorie consecutive contro la squadra giallorossa per la prima volta dal 1992-1994, quando Luigi Radice e Claudio Ranieri erano gli allenatori della squadra viola.

Fiorentina-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nella partita tra la Fiorentina e la Roma, la prima squadra ha tutti i giocatori disponibili tranne Sirigu, mentre la Roma farà un ampio turnover con Svilar in porta, il ritorno di Llorente in difesa e il giovane Missori a centrocampo. Pellegrini non giocherà sulla trequarti e in attacco si alterneranno Abraham e Belotti. Jovic giocherà in attacco per la Fiorentina, mentre Italiano farà un ampio turnover in vista della coppa.

⚽ Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Mandragora; Kouamè, Barak, Brekalo; Jovic. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Terracciano, Vannucchi, Dodò, Ranieri, Milenkovic, Biraghi, Bianco, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Cabral, Sottil, Saponara, Nico Gonzalez, Kayode. Indisponibili: Sirigu. Squalificati: nessuno.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Keramitsis, Llorente, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; El Shaarawy, Solbakker; Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Del Bello, Falasca, Boer, Mancini, Smalling, Celik, Wijnaldum, Tahirovic, Cristante, Volpato, Abraham. Indisponibili: Dybala, Karsdorp, Kumbulla, Matic, Pellegrini, Rui Patricio, Spinazzola. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi della sezione di Molfetta. Guardalinee: Peretti-Lombardo. IV uomo: Manganiello. VAR: Maresca. Assistente VAR: Piccinini.

Fiorentina-Roma in TV, che canale?



Fiorentina-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN e sarà possibile seguirlo sulla propria smart tv tramite l’app della piattaforma. In alternativa, si può scegliere di utilizzare console di gioco come Playstation e Xbox o altri dispositivi come Chromecast, Amazon Firestick TV e TIMVISION BOX. Se avete dato disdetta DAZN Sky diventa difficile vedere la partita in Italia.

L’attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha segnato solo cinque gol in questo campionato, tra cui uno nell’ultima partita contro il Torino. Finora non è riuscito a segnare in due partite di fila.

Fiorentina-Roma Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Fiorentina-Roma streaming gratis per gli abbonati con SkyGo e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata non regolare in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Stephan El Shaarawy ha segnato cinque gol in Serie A durante l’anno 2023, lo stesso numero di gol segnati nei due anni precedenti nella stessa competizione. Nel 2019, El Shaarawy ha segnato sei gol, il suo miglior risultato. Inoltre, la sua prima partita in cui ha segnato e fornito un assist in Serie A è stata contro la Fiorentina nel marzo del 2016.

Alternative per vedere Fiorentina-Roma Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

L’unico modo per vedere la partita Fiorentina-Roma è quello descritto precedentemente. Ricordiamo che utilizzare Rojadirecta Streaming non è una opzione autorizzata in Italia: i siti web che non pagano i diritti per le partite di calcio online sono contrari alla legge.

La Fiorentina è stata imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe di Serie A, mentre l’ultima volta che ha ottenuto un record del genere è stato nel 2017 con 16 partite interne senza sconfitte. D’altra parte, la Roma non ha ottenuto alcuna vittoria nelle ultime sei partite del campionato, ottenendo solo quattro pareggi e due sconfitte. Solo la Sampdoria ha ottenuto meno punti dei giallorossi dalla 31ª giornata. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.