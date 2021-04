Fiorentina Juventus Streaming Gratis e Diretta Live TV. Oggi domenica 25 aprile 2021 si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze Fiorentina-Juve con fischio d’inizio alle ore 15 italiane per la 33a giornata di Serie A. Per viola e bianconeri c’è da conquistare rispettivamente la salvezza e un posto nella prossima Champions League (Ceferin permettendo…). Nella gara d’andata secco 3-0 della Fiorentina in casa della Vecchia Signora. Decisivi per i tre punti della squadra toscana i goal di Vlahovic e Caceres, con l’autorete di Alex Sandro nel mezzo. Cuadrado era stato espulso dopo appena diciotto minuti digioco.

Fiorentina Juventus Diretta: Canale TV e dove vederla

Fiorentina Juventus in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Fiorentina Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta Live

Fiorentina Juventus live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Fiorentina Juventus non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Fiorentina Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dušan Vlahović ha segnato per prima in appena tre minuti nello scontro diretto inverso, e martedì ha segnato il gol di apertura nel primo tempo, che è stato il suo settimo gol in sei partite di Serie A .

⚽ Probabili Formazioni di Fiorentina Juventus

Per quanto riguarda la Juventus, Alex Sandro ha segnato una doppietta nel turno infrasettimanale contro il Parma, e cinque dei suoi ultimi sette gol in Serie A sono arrivati prima nel primo tempo. Sei delle sette trasferte della Juventus in Serie A contro le squadre nella metà inferiore della classifica prima di questo turno hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare (4 vittorie, 3 pareggi).

Bonaventura è squalificato. Al suo posto pronto Castrovilli. Venuti e Biraghi sulle corsie esterne. Davanti Vlahovic-Ribery. Tra i pali torna Szczesny. Chiellini sicuro al centro della difesa, con De Ligt pronto ad affiancarlo se Bonucci non dovesse farcela. Rabiot titolare a centrocampo. Davanti ancora CR7-Dybala.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore Iachini. Squalificati: Bonaventura. Indisponibili: Borja Valero, Kokorin.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demiral, Chiesa.

Fiorentina Juventus Video

Dopo il successo per 3-0 della gara d’andata, la Fiorentina potrebbe vincere due gare di fila in Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 1998. La Vecchia Signora ha vinto solo una delle sue ultime sei trasferte ufficiali (2 pareggi, 3 sconfitte) ed ha perso quattro tempi per 1-0 durante quella sequenza. La squadra ospite ha anche subìto il gol di apertura in tutte e quattro le sconfitte nelle trasferte ufficiali in questa stagione, ma questo è successo solo in uno dei 16 scontri diretti precedenti contro la Fiorentina. Cristiano Ronaldo ha realizzato tre reti contro la Fiorentina in Serie A, tutte su calcio di rigore (record di gol dal dischetto per il portoghese in Serie A al pari del Genoa).