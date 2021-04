Ultime Notizie » atalanta » Atalanta-Bologna Streaming Gratis TV, dove vederla

Atalanta Bologna Streaming Gratis e Diretta Live TV. Oggi domenica 25 aprile 2021 si gioca con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane per la 33a giornata di Serie A. Alla ricerca del secondo posto in classifica (c’è da superare il Milan e scrollarsi di dosso la Juventus impegnata a Firenze) per l’Atalanta di Gasperini, che stasera a Bergamo contro il Bologna avrà l’occasione di portarsi momentaneamente a +2 sul Milan. I rossoneri giocheranno in trasferta contro la Lazio nel posticipo serale di domani (lunedì 26 aprile). Dopo 5 vittorie consecutive è arrivato il pari in casa della Roma per la Dea. Con i lrecupero di Hateboer vuole riprendere la propria corsa contro gli emiliani di Mihajlovic, reduci dal successo contro lo Spezia e il pari contro il Torino.

Atalanta Bologna Diretta: Canale TV e dove vederla

Atalanta Bologna in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere Atalanta Bologna Streaming Gratis invece di Rojadirecta Live

Atalanta Bologna live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.

Atalanta Bologna Streaming Live: ultime notizie formazioni

Gosens è squalificato e Gasperini pensa a un 4-2-3-1 a trazione anteriore con Malinovskyi, Pasalic e Muriel a supporto di Zapata e Pessina e Freuler davanti alla difesa. Dominguez e Sansone sono out. In mediana spazio a Schouten insieme a Svanberg. Dietro a Palacio, in attacco dovrebbe toccare a Skov Olsen, Soriano e Barrow.

Gosens è squalificato e Gasperini pensa a un 4-2-3-1 a trazione anteriore con Malinovskyi, Pasalic e Muriel a supporto di Zapata e Pessina e Freuler davanti alla difesa. Dominguez e Sansone sono out. In mediana spazio a Schouten insieme a Svanberg. Dietro a Palacio, in attacco dovrebbe toccare a Skov Olsen, Soriano e Barrow.

⚽ Probabili Formazioni di Atalanta Bologna

Atalanta (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti, Maehle; Pessina, De Roon, Freuler; Malinovskyi; Muriel, Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Gosens. Indisponibili: nessuno.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dominguez, Hickey, Medel, Sansone, Santander, Tomiyasu, Dijks.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

