Papa Francesco ha condannato le manifestazioni antisemite che sono riprese dopo il conflitto in Medio Oriente. Nel suo discorso alla Conferenza dei rabbini europei, ha sottolineato che la violenza e la guerra non porteranno mai alla pace, ma solo la compassione e il dialogo. Successivamente ha consegnato il suo discorso anziché leggerlo, spiegando:”Preferisco non leggere perché non sto bene“.

Lo stato di salute di Papa Francesco

Prima dell’estate, Papa Francesco è stato ricoverato due volte presso l’ospedale Gemelli. La prima volta è stato trattato per una grave infezione ai polmoni, mentre la seconda volta è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un’ernia. Nonostante i periodi di recupero, è riuscito a viaggiare in Portogallo a inizio agosto, in Mongolia alla fine dello stesso mese e a Marsiglia in settembre.

La nota del Vaticano

Subito dopo le speculazioni sulle reti sociali sullo stato di salute di Papa Francesco, finché arriva il Vaticano, attraverso il portavoce Matteo Bruni, il quale

Il prossimo calendario di Papa Francesco

diffonde una nota rassicurante nella quale si afferma che Papa Francesco ha un lieve raffreddore e una giornata intensa di udienze. Tuttavia, ha voluto incontrare personalmente i rabbini europei e ha consegnato il suo discorso in anticipo. Le altre attività del Papa procedono normalmente. Nel pomeriggio, incontrerà i bambini provenienti da tutto il mondo per un appello di pace.

Dal 1 al 3 dicembre è previsto un viaggio negli Emirati Arabi Uniti per partecipare alla Cop28 di Dubai e promuovere i temi dell’esortazione Laudate Deum, pubblicata a ottobre come completamento dell’enciclica Laudato si’. Il testo critica i negazionismi climatici e chiede agli Stati e alle potenze economiche di impegnarsi nella transizione energetica.