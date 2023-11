Ultime Notizie » Checo Pérez » GP Brasile F1: Alonso batte Pérez al fotofinish

FORMULA 1: Battaglia epica tra Pérez e Alonso al Gran Premio del Brasile

Checo Pérez e Fernando Alonso non hanno vinto il Gran Premio del Brasile, ma hanno senza dubbio vinto il momento più epico della gara di San Paolo con una battaglia durata più di 30 giri, che si è conclusa al fotofinish con il terzo posto dell’asturiano e con un differenza di soli 0,053 secondi alla bandiera a scacchi. Sergio, rimasto fuori nel GP del Messico al primo giro davanti ai suoi tifosi, sorride ancora e dimostra perché è il miglior pilota messicano dell’intera storia della Formula 1.

Durante una intervista Sergio Pérez si è rallegrato della dura battaglia con Fernando Alonso, con il quale ha sfiorato addirittura lo scontro, ma non è riuscito a superarlo, grazie alla superba maestria che aveva il suo rivale.

Checo Pérez elogia colui che lo ha superato, Fernando Alonso:

“La gara con Fernando Alonso è stata molto dura. Penso che abbiamo fatto un errore fermandoci con Hamilton, la lotta non era con lui. Ci siamo fermati presto. Penso che alla fine sia stato divertente con Alonso, lottare con lui al limite, con il 95% della griglia sarebbe caduto, ma con Alonso ti permette di fare manovre del genere”.

Sergio Pérez riconosce che se non è riuscito a superare Alonso, è stato in parte a causa della strategia adottata dalla Red Bull, che lo ha fatto rientrare ai box durante la sua battaglia con Lewis Hamilton. Il messicano ritiene che non dovrebbe fermarsi così presto perché, nonostante il pilota della Mercedes sia il suo più vicino inseguitore nella lotta per il secondo gradino del Campionato Mondiale Piloti di F1, oggi non ha avuto rivali; e il tavolo finale del GP del Brasile dà ragione a

Checo, visto che Hamilton ha concluso all’ottavo posto.

Ora Checo spera di completare il suo compito come miglior secondo a Las Vegas, negli Stati Uniti.

“È una giornata positiva, spero di riuscirci a Las Vegas, penso che lo abbiamo dimostrato e abbiamo la macchina per riuscirci”.

Fernando Alonso elogia il suo podio su Checo Pérez

Così Alonso al termine con la F1 e la stampa internazionale.

“Non so quanti podi ho ottenuto a Interlagos, è il massimo in tutta la mia carriera, ma allo stesso tempo non ho mai vinto qui. Quindi spero che l’anno prossimo possa riuscirci”.

“C’è stato un momento di negatività perché sono andato largo alla curva 6, mi sono ricoperto di terra, la macchina ha vibrato, ho spinto forte per pulire all’11° giro, ma volevo spingere rischiando. Penso che Checo Pérez abbia capito che stavo arrivando in modo aggressivo, e penso che lo eravamo entrambi e lui meritava il podio”.

“Ho avuto la pressione di Checo, il podio era un obiettivo, dovevamo andare in fondo al primo giro, essere ben posizionati al quarto giro; questo risultato è per le persone della squadra, ma ci siamo riusciti”.