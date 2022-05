Ultime Notizie » Come vedere Fiorentina Juventus Streaming » Fiorentina-Juventus Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV: 1-0 gol Duncan 45’+1′

Dove vedere Fiorentina-Juventus Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 21 maggio maggio 2022 alle ore 20:45 italiane per la 38a e ultima giornata di Serie A 2021-22. I bianconeri di Massimiliano Allegri chiudono la stagione allo stadio Artemio Franchi contro i viola che cercano il pass per la prossima Conference League. Fiorentina e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide al Franchi in Serie A, le due formazioni hanno pareggiato più incontri di fila in casa dei viola nel torneo solo nel periodo tra il 1935 e il 1940 (quattro in quel caso).

Fiorentina-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

La squadra di Allegri, pur vincendo, chiuderà la stagione con un massimo di 73 punti: è il peggior risultato dal 2010-2011, campionato con Delneri alla guida. L’ex di giornata Vlahovic è invece alla ricerca di un record: qualora segnasse diverrebbe il secondo calciatore under 23 della storia della serie A (dopo Ronaldo nella stagione ’97-’98 con la maglia dell’Inter) a segnare almeno 25 gol in un singolo campionato di A.

⚽ Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Saponara, Cabral, Gonzalez. A disposizione in panchina: Dragowski, Venuti, Terzic, Nastasic, M.Quarta, Torreira, Callejon, Ikoné, Munteanu, Kokorin, Rosati, Piatek. Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bonucci, Chiellini, De Ligt; Bernardeschi, Rabiot, Miretti, Locatelli, Alex Sandro; Kean, Paulo Dybala. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Pellegrini, McKennie, Zakaria, Arthur, Aké, Cuadrado, Morata, Vlahovic. Allenatore: Max Allegri.

Arbitro: Daniele Chiffi. Assistenti: Carbone-Longo. IV Uomo: Giua. VAR: Guida. Assistente VAR: Massimi.

Paulo Dybala (115 reti) è il 3° miglior marcatore straniero nella storia della Juventus in tutte le competizioni, dietro solo a David Trezeguet (171) e John Hansen (124), esclusi oriundi. Tra le squadre affrontate almeno otto volte in Serie A, la Fiorentina è quella contro cui l’argentino ha preso parte a meno reti (tre, un centro e due assist).

⚽ Dove vedere Fiorentina-Juventus Diretta invece di Rojadirecta TV

Fiorentina-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Da vedere anche con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Nicolás González ha realizzato un gol in entrambe le ultime due gare di campionato, non ha mai segnato fin qui in tre match di fila in Serie A. Il classe ’98 ha segnato sei gol in questa Serie A e non ha mai fatto meglio in una singola stagione considerando anche la Bundesliga (sei anche con lo Stoccarda nel 2020/21).

⚽ Fiorentina-Juventus Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Fiorentina-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 16 sfide di Serie A contro la Juventus: il 22 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2017 (3N, 11P) e non ha segnato ben otto volte nel periodo.

Fiorentina-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Alternativa Online per vedere Fiorentina-Juventus Streaming Gratis

Alternative per vedere Fiorentina-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

La Fiorentina ha guadagnato 38 punti al Franchi in questo campionato, in caso di successo in questa sfida i viola salirebbero a quota 41 punti, dietro solo all’Inter in gare interne nel torneo in corso (42 in 18 partite). I viola potrebbero inoltre superare i 40 punti in casa in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2012/13 (43 in quel caso).

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.