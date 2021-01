Ultime Notizie » Apocalisse » 21 anni fa la Fine del Mondo con il Millennium Bug Y2K

Una teoria di 21 anni fa affermava che la fine del mondo sarebbe arrivata con l’ingresso dell’anno 2000: era chiamata Millennium Bug Y2K.

La fine del mondo non è sempre annunciata con ogni anno a venire e fortunatamente quest’anno è iniziato senza la minaccia di guerre mondiali o disastri naturali. Ma le cose non erano le stesse nel 1999, dove si credeva che l’arrivo del 2000 avrebbe portato una disgrazia che avrebbe posto fine alla civiltà completamente.

Millennium Bug Y2K, la teoria dell’anno 2000

È ovvio che a volte le teorie sulla fine dell’umanità e sulla fine della civiltà hanno molto più senso di altre, e quella che vedremo dopo è uno strano mix tra follia di fine anno e paura delle cospirazioni.

Il Millennium Bug Y2K si riferisce proprio all’anno 2000 (Anno 2000, per il suo acronimo in inglese) dove si pensava che un errore nei computer di quel tempo avrebbe fatto sì che, a cavallo del millennio, impazzissero e contemporaneamente smettessero di funzionare. E questo perchè si pensava non sarebbero stati capaci di effettuare il cambio di anno dal 1999 al 2000.

Si pensava che quando ciò fosse accaduto, tutte le aziende, i governi e le telecomunicazioni sarebbero crollate completamente e, quindi, l’umanità sarebbe

tornata a qualcosa di simile al, dove non avremmo avuto modo di comunicare e avremmo dovuto ricominciare da capo.

Come è comune in questi casi, l’isteria e la follia hanno preso piede in molte persone, alcune addirittura comprando cose come i kit di sopravvivenza Y2K. Questi kit contenevano cibo in scatola di tutti i tipi e necessità che potevano essere richiesti quando la società iniziò a collassare.

Altri invece hanno ercato un modo per aggiornare il software e l’hardware per evitare questa disgrazia, arrivando addirittura a far spendere circa 300 miliardi di dollari per cercare di evitare che avvenisse l’apocalisse.

Ovviamente non è successo niente, l’anno è trascorso senza grossi problemi e il 2000 ha portato una nuova era di cospirazioni che hanno lasciato il Millennium Bug Y2K nell’oblio. Ma pensiamo che, 21 anni dopo che questa teoria è emersa, sia stato molto bello ricordarla.