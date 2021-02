Ultime Notizie » Atalanta Real Madrid » DIRETTA Oggi TV Atalanta-Real Madrid Streaming Borussia M-Manchester City Gratis, dove vederle. Domani Napoli Milan e Roma

Dove vedere le partite di calcio in tv: Atalanta-Real Madrid, Borussia M-Manchester City e tutte le partite di oggi mercoledì 24 febbraio 2021. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

12:30 Olbia-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Paganese-Catania (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Italia-Israele (Qualificazioni Europei Femminili 2022) – Rai Due

18:00 Tottenham-Wolfsberger (Europa League) – Sky Sport Football

19:00 Diretta Barcellona-Elche (Liga) – Dazn.

Diretta Barcellona-Elche con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Diretta Atalanta-Real Madrid (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Atalanta-Real Madrid, partita d’andata degli ottavi di Champions League. Dopo aver superato un ciclo europeo tra i più vincenti di sempre, il Real Madrid di Zinedine Zidane vola verso Bergamo per il primo turno ed eliminazione diretta contro l’Atalanta.

I bergamaschi di Gian Piero Gasperini sono in grande forma dopo aver distrutto il Napoli con il punteggio di 4-2. Sono in corsa nel campionato italiano, hanno raggiunto la finale di Coppa Italia e si giocano gli ottavi di Champions.

Diretta Atalanta Real Madrid con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Borussia M-Manchester City (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

23:15 Cesar Vallejo-Caracas (Copa Libertadores) – Dazn.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

