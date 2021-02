Ultime Notizie » atalanta » Atalanta-Real Madrid Streaming TV, dove vederla Gratis

Atalanta Real Madrid Streaming Gratis e Diretta TV. Partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Si gioca allo Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 24 febbraio 2021. Di seguito le formazioni e dove vedere Atalanta Real Madrid streaming e tv.

Questo è il primo incontro ufficiale tra Atalanta e Real Madrid. L’unico precedente dell’Atalanta contro una rivale spagnola in competizioni europee è stato negli ottavi della scorsa stagione contro il Valencia. L’Atalanta (quarti di finale dello scorso anno) è la prima squadra dal Siviglia (2007/08 e 2009/10) a raggiungere la fase a eliminazione diretta di Champions League in ciascuna delle prime due presenze nel torneo. L’Atalanta è l’unica squadra negli ottavi di finale che non ha ancora vinto una partita casalinga di Champions League in questa stagione (2p 1s).

⚽ Queste le probabili formazioni di Atalanta Real Madrid

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho Fernández, F Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Díaz, Vinicius. Allenatore Zinédine Zidane.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania).

Duván Zapata ha segnato tre gol in questa stagione di UCL, ed è stato il primo marcatore dell’Atalanta in entrambe le partite in cui lui è riuscito a segnare. Nel frattempo, tre degli ultimi quattro gol di Casemiro nella Liga si sono rivelati decisivi per la vittoria del Real Madrid, con il centrocampista brasiliano che ha fatto salvare un punto alla sua squadra nei minuti di recupero della prima partita in trasferta in questa stagione di UCL.

Atalanta Real Madrid Diretta: Canale TV e dove vederla

Atalanta Real Madrid in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. La sfida non sarà visibile anche sulle reti Mediaset con la diretta in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Atalanta Real Madrid Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Atalanta Real Madrid in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Non essendo il match in chiaro su Canale 5, non sarà disponibile nemmeno il live streaming gratuito su Mediaset Play.

Atalanta Real Madrid non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.