festa scudetto quando si gioca udinese napoli

Il bellissimo gol di Boulaye Dia al minuto 84 di gioco, che ha regalato il pareggio alla sua Salernitana nella sfida al Maradona, ha rimandato la festa scudetto del Napoli. Nonostante il gol di Olivera, il capolavoro balistico di Dia ha messo momentaneamente in stand by la celebrazione dei tifosi napoletani sparsi in tutto il mondo.

Tuttavia, il Napoli conserva un vantaggio di 18 punti sulla Lazio seconda a sei giornate dalla fine, il che potrebbe portare allo Scudetto già nel prossimo turno contro l’Udinese in trasferta, mentre la Lazio giocherà contro il Sassuolo in casa. Il Napoli, quindi, ha un’altra possibilità per vincere lo Scudetto, ma la Lazio deve perdere o pareggiare contro il Sassuolo e il Napoli deve vincere o pareggiare contro l’Udinese.

Quando e a che ora si gioca Udinese-Napoli di Serie A

Il match Udinese-Napoli si giocherà giovedì 4 maggio alle ore 20:45, ma l’orario è ancora non ufficiale in quanto il Napoli vuole anticipare l’inizio della partita per motivi di ordine pubblico legati ai festeggiamenti per l’eventuale Scudetto. La decisione verrà presa nella riunione del 2 maggio dove si discuterà di un possibile fischio d’inizio alle 18 o alle 18:30. Di sicuro, per adesso è che si potrà vedere la partita in diretta streaming su Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).