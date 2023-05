Ultime Notizie » Diretta Streaming » Dove vedere Eurovision Song Contest 2023 e storia linguistica

L’Eurovision Song Contest, uno dei festival musicali più seguiti al mondo, si svolgerà il 13 maggio presso lo stadio M&S Bank Arena di Liverpool, nel Regno Unito, e inizierà il martedì 9 maggio. Nel corso della sua storia, sono state portate sul palco 54 lingue diverse, ma la più cantata è l’inglese, seguita dal francese e dal tedesco. L’italiano è al quarto posto insieme allo spagnolo. Inoltre, l’inglese è anche la lingua più vincente nella storia della manifestazione, seguita dal francese e dal tedesco.

Dove guardare l’Eurovision Song Contest 2023 in tv

L’Italia, uno dei paesi fondatori dell’evento, ha vinto l’Eurovision per tre volte, l’ultima nel 2021 con i Måneskin e il brano Zitti e Buoni. Laè stata utilizzata inportate sul palco dell’Eurovision.

L’Eurovision Song Contest 2023 sarà la 67ª edizione dell’annuale concorso canoro. Le prime serate verranno trasmesse su Rai 3 e Rai 3 HD. In radio si potrà ascoltare sulle onde di Rai Radio 2. Le semifinali saranno trasmesse in TV su Rai 2, mentre la finale andrà in onda su Rai 1. Diretta streaming con RaiPlay.