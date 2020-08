DIRETTA FORMULA 1 – Confermato il dominio Mercedes nel Silverstone Bis: Pole position per Valtteri Bottas al termine delle qualifiche del Gran Premio del 70° anniversario di Formula 1 stagione 2020, quinta prova del mondiale.

Con il tempo di 1’25″154 nella q3 delle qualifiche il pilota finlandese della Mercedescon, alla sua 30esima prima fila in carriera (13esima pole position per lui), ha battuto il compagno di team Lewis Hamilton (149esima prima fila) il quale partirà in prima fila al suo fianco. Si tratta della 67esima prima fila con due monoposto Mercedes, la 3a quest’anno.

Ottimo risultato di Nico Hulkenberg (Racing Point) con la terza posizione sulla griglia di partenza, precedendo Max Verstappen (Red Bull).

Ancora una delusione in casa Ferrari: ottavo Charles Leclerc a testimonianza delle grandi difficoltà del Cavallino Rampante.

Dove vedere Il GP 70 Anniversario di Formula 1 in streaming e diretta tv.

Il ferrarista ha fatto comunque meglio di Daniel Ricciardo (Renault), Lance Stroll (Racing Point) e Pierre Gasly (Alpha Tauri). A chiudere la top ten Alexander Albon (Red Bull) e Lando Norris (McLaren).con il 12esimo tempo non ha potuto partecpare alla Q3, nonostante la gomma rossa montata per cercare di giocarsela in Top-10.

La partenza gara del Gran Premio del 70° anniversario di Formula 1 stagione 2020 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Orario programmato per le 15:10 di domenica 9 agosto 2020.

Partenza gara in streaming gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (https://skygo.sky.it) per tablet, smartphone e pc. Streaming web per tutti a pagamento con Now TV. Ai lettori che ci chiedono perchè non si vede Rojadirecta in Italia ricordiamo che il sito è stato oscurato perchè dichiarato illegale dal tribunale.