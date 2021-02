Ultime Notizie » Benessere » Cura del corpo: l’idratazione quotidiana regala benessere alla pelle ma anche alla coppia

“Mens sana in corpore sano” diceva Giovenale nelle sue Satire, un’espressione divenuta proverbiale. Secondo il poeta romano, l’uomo dovrebbe desiderare due cose solo: la salute del corpo e la sanità dell’anima.

Per i moderni, la locuzione latina ha assunto un significato differente: per stare bene dentro, bisogna che anche il corpo stia bene, secondo il concetto di unità psicofisica legato alla tradizione olistica.

Il self-care quotidiano è bene tenga conto di un organo importantissimo: la pelle. Una pelle ben idratata e curata fa star meglio corpo e anima, per il benessere proprio ma anche della coppia.

Idratazione quotidiana, benessere per se stessi

Preoccupandosi del proprio benessere, è bene non dimenticare la pelle: il suo ruolo fisiologico è quello di mediare tra l’organismo e l’esterno. La salute della cute subisce l’influenza delle abitudini di vita e anche del clima.

In tal senso tra i problemi che si possono avere, c’è quello della pelle secca che richiede l’utilizzo di alcuni prodotti specifici come, ad esempio la Lozione Idratante CeraVe, pensata proprio per garantire una perfetta idratazione grazie alla presenza di acido ialuronico che dona elasticità alla cute.

Non si può stare bene, se non ci si vuole bene. Basta pensarci un attimo: quando si ama qualcuno, quando si desidera il bene di qualcuno, ci si preoccupa del suo benessere, ce se ne prende cura. Perché, per se stessi, il ragionamento dovrebbe essere diverso? Si tratta di coccolarsi ma anche di fare ciò che il corpo chiede per stare in salute, e ciò vuol dire, per esempio, prestare attenzione all’alimentazione e non ignorare i segnali che il corpo manda, in presenza di determinati problemi. E vuol dire anche fare in modo che la pelle stia bene, dandole pure ciò che le manca.

Per farlo è quindi importante scegliere attentamente gli articoli per la propria beauty routine, rivolgendosi solo a rivenditori sicuri e affidabili come, ad esempio, Farmaciauno, realtà d’eccellenza nel settore farmaceutico e cosmetico che offre agli utenti un’ampia proposta di prodotti di prima qualità.

Idratazione quotidiana, benessere per la coppia

Se si ha la pelle secca, è bene prendersene cura idratandola. Non è solo un’azione razionale, che si fa perché si sa che fa bene al proprio corpo. È una cosa che fa stare bene mentalmente. Si pensi alla conclusione di un giorno faticoso: quanto solleva l’animo prendersi cura di se stessi, quel momento che diviene l’unica via di uscita della giornata per regalarci un po’ di benessere, per fare un dono al nostro corpo e alla nostra anima.

In gioco non c’è solo la percezione che si ha di se stessi, vedersi “più belli” perché la pelle sta meglio. La pelle è ciò che è visibile, ciò che del corpo si espone, ciò con cui ciascuno si presenta agli altri. E lo si sa, sapere che altre persone ci vedono meglio, con una pelle più gradevole alla vista, fa sentire bene. In aggiunta a questo discorso, si può fare un’ulteriore riflessione, relativa alle dinamiche di coppia.

Il benessere di una relazione magari passa anche per l’idea che si ha di come l’altro ci percepisce. In altre parole, sapere che il partner ci vede meglio, più in forma, più belli, potrebbe donare soddisfazione e sicurezza.

Non contando, poi, le implicazioni legate alla vita sessuale. Per la pelle, passa la sensualità, la comunicazione fisica di una coppia. Ogni punto della propria superficie corporea può essere fonte di piacere e di erotismo. Certo, se una persona ne ama un’altra, la ama anche se ha la pelle secca. Ma essere gradevoli da toccare, può dare un senso di soddisfazione, a entrambi.