Facebook paga 725 milioni di dollari in una Class Action privata

Facebook Meta ha accettato di pagare 725 milioni di dollari per risolvere una causa legale di lunga data che accusava il social network di consentire a terzi, tra cui Cambridge Analytica, l’accesso ai dati privati ​​degli utenti.

L’importo è stato rivelato in una dichiarazione del tribunale giovedì sera. L’accordo proposto di $ 725.000.000 è il più grande recupero mai ottenuto in un’azione legale collettiva sulla privacy dei dati e la maggior parte che Facebook ha pagato per risolvere un’azione legale collettiva privata.

Facebook non ha ammesso alcun illecito nell’ambito dell’accordo, che deve ancora essere approvato da un giudice della divisione di San Francisco presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti, ma sappiamo da agosto che Facebook ha raggiunto un accordo preliminare, sebbene l’importo e i termini dell’accordo non sono stati annunciati al momento.

La causa è iniziata nel 2018, quando gli utenti di Facebook hanno accusato il social network di violare le regole sulla privacy condividendo i propri dati con terze parti, tra cui la società britannica Cambridge Analytica, che era stata collegata alla campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016.

Cambridge Analytica, che da allora ha chiuso, ha poi raccolto e sfruttato i dati personali di 87 milioni di utenti di Facebook senza il loro consenso. Tali informazioni sarebbero state utilizzate per sviluppare software per prendere di mira gli elettori americani a favore di Trump.

Da allora, Facebook ha rimosso l’accesso ai suoi dati da migliaia di app sospettate di abusarne, ha limitato la quantità di informazioni disponibili per gli sviluppatori e ha reso più facile per gli utenti valutare le restrizioni sulla condivisione dei dati personali.

Le autorità federali hanno multato Facebook per 5 miliardi di dollari nel 2019 per aver fuorviato i suoi utenti e hanno imposto una supervisione indipendente della sua gestione dei dati personali.