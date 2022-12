Ultime Notizie » Faithless » E’ morto Maxi Jazz cantante dei Faithless

Il cantante britannico Maxwell Fraser, meglio conosciuto con il suo nome d’arte Maxi Jazz, è morto all’età di 65 anni, come confermato questo sabato dal gruppo Faithless, dove Jazz era il cantante principale.

“Ci spezza il cuore annunciare che Maxi Jazz è morto serenamente nel sonno la scorsa notte. Era un uomo che ha cambiato le nostre vite in così tanti modi. Ha dato un significato e un messaggio adeguati alla nostra musica”.

Così la band sul proprio account Twitter:

Jazz è nato nel quartiere di Brixton nel sud di Londra nel 1957. Con il suo aiuto, il gruppo “Faithless” si è formato nel 1995 e in seguito è diventato uno dei gruppi di musica elettronica più famosi in Gran Bretagna e nel mondo. I singoli “God Is a DJ” (1998) o “Insomnia” (1995) sono tra i suoi successi più importanti.