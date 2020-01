E' vero che Facebook non farà pubblicità su Whatsapp?

San Francisco, Stati Uniti – Facebook sta facendo marcia indietro ai sui piani iniziali di vendere pubblicità WhatsApp.

Secondo alcuni fonti riportate dal Wall Street Journal, il popolare servizio di messaggistica avrebbe smantellato il gruppo creato con l’intenzione di cercare il modo migliore per integrare la pubblicità nei suoi servizi. Per Facebook è una retromarcia importante, in quanto fin dall’inizio aveva sollevato critiche su più fronti, tanto che i fondatori di WhatsApp furono costretti a dimettersi.