Download Google supera Facebook per la prima volta in 5 anni.

Il declino di Facebook è confermato dal sorpasso effettuato da Google: è la prima volta in cinque anni.

Con la grande popolarità goduta dalle sue applicazioni come YouTube, Gmail o Google Maps, non sorprende che Google sia uno degli sviluppatori con il maggior numero di download di app. Tuttavia, Facebook è il principale rivale, proprietario dei social network più famosi in tutto il mondo.

Un recente rapporto indica che, per la prima volta in cinque anni, Google è riuscito a sovraperformare Facebook e diventare il primo sviluppatore al mondo in termini di numero di download di applicazioni. L’ascesa della società di Mountain View proviene dai download degli utenti in paesi emergenti come Brasile e India.

Dei 28,7 miliardi di applicazioni scaricate in tutto il mondo negli ultimi tre mesi dello scorso anno, oltre 20 miliardi provenivano dal Google Play Store e solo 7,8 miliardi sono stati scaricati dall’ Apple App Store. Google è stato uno dei più avvantaggiati, dato che le sue app hanno raggiunto 850 milioni di download, superando Facebook che è rimasta a quota 800 milioni.

YouTube, YouTube Music e Google Pay per l’India occupano un posto nella parte superiore delle app più scaricate sul pianeta durante l’ultimo trimestre del 2019. Da parte sua, Facebook ha 4 diverse applicazioni in questa classifica. WhatsApp rimane l’applicazione più scaricata sul pianeta.

Colpisce anche il grande aumento dell’applicazione di video in streaming Disney+, che solo nell’ultimo trimestre ha superato la cifra di 30 milioni di download. Nella categoria di giochi, Call of Duty: Mobile continua a guidare con 180 milioni di download a livello globale.