Ultime Notizie » A che ora gioca l'Inter » Inter-Atalanta Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Serie A

Dove vedere Inter-Atalanta Streaming Gratis. Partita valida per la 37a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 27 maggio 2023.

L’Inter di Simone Inzaghi, fresca di Coppa Italia, si prepara a sfidare l’Atalanta stasera per ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un solo punto basta ai nerazzurri per raggiungere l’obiettivo. L’Atalanta, invece, è ancora in corsa per il 5° posto ma deve vincere contro l’Inter, squadra che il tecnico Gasperini non ha mai battuto in trasferta.

La sfida di stasera sarà la 134esima tra le due squadre, con un parziale di 65 vittorie per l’Inter e 24 per l’Atalanta, con 34 pareggi. Negli ultimi 10 incontri ci sono stati 6 pareggi e l’Inter è imbattuta da 8 partite consecutive. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Atalanta streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: L’Inter ha segnato sette gol nelle ultime due partite casalinghe di Serie A, il che rappresenta un miglioramento rispetto alle precedenti otto gare interne in cui aveva segnato altrettante reti complessivamente.

Inter-Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’allenatore dell’Inter, Inzaghi, sta valutando il turnover per la partita contro l’Atalanta, ma le scelte in mediana sono limitate a causa della squalifica di Gagliardini e dell’infortunio di Mkhitaryan. Potrebbe essere data una pausa a Brozovic con Asllani schierato al suo posto. In difesa potrebbero esserci D’Ambrosio e De Vrij, mentre Dumfries e Gosens giocheranno sulle fasce. Lukaku dovrebbe guidare l’attacco. Dall’altro lato, l’allenatore dell’Atalanta, Gasperini, scenderà in campo con Hojlund supportato da Pasalic e Koopmeiners, mentre Zappacosta è stato dato libero da infortuni. Boga è stato sostituito da Falleni.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, Darmian, Dimarco, Bellanova, Stankovic, Asllani, Akinsanmiro, Dzeko. Indisponibili: Carboni, Correa, Mkhitaryan, Skriniar. Squalificati: Gagliardini. Diffidati: Acerbi, Brozovic, Dumfries, Martinez, Mkhitaryan; Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Bernasconi, Colombo, De Nipoti, Lookman, Muriel, Boga. Indisponibili: Zapata, Soppy, Palomino,Ruggeri, Hateboer, Vorlicky. Squalificati: nessuno. Diffidati: Zappacosta, Ederson, Palomino.

Arbitro: Orsato (Schio). Guardalinee: Giallantini e Berti. IV uomo: Colombo. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Abisso.

Inter-Atalanta in TV, che canale?



Inter-Atalanta diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213), visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili.

Se avete dato disdetta DAZN Sky diventa difficile vedere la partita in Italia.

Edin Dzeko dell’Inter ha segnato nove gol contro l’Atalanta in Serie A, diventando la sua vittima preferita. Ha anche segnato una doppietta nella partita di andata. In diretta su DAZN, la partita sarà commentata da Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni, mentre su Sky, Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani si occuperanno della telecronaca per la partita Inter-Atalanta.

Inter-Atalanta Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Inter-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con SkyGo e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha fornito un assist nella sua ultima partita contro il Verona, dopo aver segnato cinque gol in Serie A contro l’Inter. Non ha segnato nessuna rete nelle ultime due partite di campionato, cosa che non accadeva da ottobre.

Alternative per vedere Inter-Atalanta Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Inter-Atalanta. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese.

Nel corso di questo campionato di calcio, l’Inter ha segnato sei gol dopo aver recuperato la palla in zona offensiva, eguagliando i record di Milan e Napoli. Segue l’Atalanta con cinque reti. Inoltre, la squadra milanese è in testa alla classifica anche per i gol segnati dopo almeno 10 passaggi consecutivi, con otto reti. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di Corriere dello Sport.