Dove vedere Milan-Rennes Streaming Gratis. Il Milan si trova in Europa League dopo essere stato eliminato dalla Champions League e si prepara a giocare contro il Rennes nel playoff per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Entrambe le squadre sono in buona forma, con il Milan che ha ottenuto sette vittorie nelle ultime nove partite e il Rennes che ha vinto le ultime cinque partite. Sarà la prima volta che le due squadre si affrontano. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane di oggi giovedì 15 febbraio 2024 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano). Di seguito le formazioni e dove vedere Milan-Rennes streaming gratis e diretta video tv.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Musah, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Nava, Nsiala, Thiaw, Bartesaghi, Adli, Terracciani, Bennacer, Eletu, Okafor, Jovic. Indisponibili: Kalulu, Pobega, Tomori, Calabria, Mirante, Chukwueze. Squalificati: nessuno. Diffidati: Tomori, Musah.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffet, Borigeaud, Matusiwa, Santamaria, D.Doué; Kalimuendo, Terrier. Allenatore: Stephan. A disposizione in panchina: Gallon, Lembet, Wooh, Belocian, Seidu, Cissé, Nagida, Blas, Gouiri, Salah, Lambourde, Yildirim. Indisponibili: Rieder, Le Fée. Squalificati: nessuno. Diffidati: Truffet, Wooh, Belocian, Blas, Bourigeaud.

Arbitro: Dabanovic (MNE). Assistenti: Todorovic e Jovanovic (MNE). IV uomo: Boskovic (MNE). Var: Kajtazovic (SVN). Assistente Var: Borosak (SVN).

Diretta Milan-Rennes in tv con i canali digitali di DAZN (con telecronaca di Stefano Borghi), Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Disponibile anche la diretta in chiaro e gratis su TV8, canale numero 8 del Digitale Terrestre o 5008 di Sky. Maurizio Compagnoni ed Aldo Serena racconteranno Milan-Rennes in telecronaca per Sky e TV8, mentre DAZN ha affidato la telecronaca a Stefano Borghi.

Milan-Rennes streaming gratis per gli abbonati su DAZN, su Sky Go, servizio gratuito disponibile per gli abbonati, sul sito di NOW (a pagamento per tutti). Gratis online anche sul sito di TV8. La partita su pc, smartphone e tablet non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata non regolare in Italia.

Alternative per vedere Milan-Rennes non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” non è autorizzata in Italia. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come Sky Sport Live, TuttoSport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

Secondo i bookmakers, il Milan è favorito nella partita contro il Rennes con una quota di 1.65 per la vittoria. Il Rennes ha invece una quota di 5 per la vittoria in trasferta. Il pareggio è quotato a 3.85. Data l’importanza della partita, si prevede che il Milan metterà in campo una forte difesa e si consiglia di scommettere sul “no gol” per ottenere un guadagno doppio.