Ultime Notizie » Bitcoin » Prezzo del bitcoin supera i 42.000 dollari: ripresa della criptovaluta in vista?

Il prezzo del bitcoin ha superato questo lunedì i 42.000 dollari per la prima volta dall’aprile 2022, in mezzo alle aspettative di tassi di interesse più bassi negli Stati Uniti, riferisce il Financial Times. Il giorno prima, secondo Marketwatch, il prezzo del bitcoin aveva segnato una crescita della criptovaluta di oltre il 13% nell’ultimo mese e di oltre il 130% dall’inizio dell’anno.

Quali sono le ragioni della ripresa della criptovaluta?

Secondo i media, la rivalutazione avviene in mezzo alle aspettative riguardanti l’approvazione da parte della Securities and Exchange Commission di un exchange-traded fund bitcoin prima del 10 gennaio.

Allo stesso tempo, gli analisti di Bloomberg attribuiscono la ripresa della criptovaluta all’eventuale taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e alle speranze riposte dai trader in una maggiore domanda di Exchange Traded Fund. Tuttavia, FT ricorda che, secondo la Banca Centrale, questa speculazione è ancora prematura.

Gli analisti di Bloomberg notano inoltre che il prezzo del bitcoin ha risentito del previsto dimezzamento dei profitti derivanti dall’estrazione di nuovi blocchi, previsto per il prossimo anno.

Il rally dei token digitali arriva dopo un periodo particolarmente turbolento. In seguito al crollo delle criptovalute dello scorso anno, il fondatore dell’exchange di criptovalute FTX Sam Bankman-Fried e il fondatore di Binance Changpeng Zhao si sono recentemente dichiarati colpevoli di riciclaggio di denaro e sono stati multati rispettivamente di 4,3 miliardi di dollari e 50 milioni di dollari. Tuttavia, nonostante le preoccupazioni di molti trader, le autorità statunitensi non hanno chiuso Binance, l’exchange più grande del mondo.

È tempo di investire in Bitcoin?

Gli analisti avvertono che il ripristino dei tassi o problemi imprevisti con l’Exchange Traded Fund potrebbero comunque far deragliare il Bitcoin. Inoltre, alcuni modelli grafici tecnici, come il Weekly Relative Strength Index, indicano condizioni di “ipercomprato” per la criptovaluta.

Da parte sua, Michael Novogratz, fondatore e CEO di Galaxy Digital Holdings Ltd, prevede che bitcoin raggiungerà il suo picco precedente entro un anno. Il Bitcoin ha raggiunto un massimo di quasi 69.000 dollari nel novembre 2021 ed è crollato del 64% l’anno scorso.