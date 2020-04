L'enorme medusa che sembra un UFO.

Un enorme sifonoforo (una specie marina legata alle meduse che forma colonie galleggianti con ampi tentacoli) è stato filmato da una spedizione dello Schmidt Ocean Institute, nelle acque del Ningaloo Marine Park, al largo della costa occidentale dell’Australia.

Gli autori di questo incredibile video, stimano che l’esemplare, appartenente al genere apolemia, raggiunge i 47 metri di lunghezza e misura 15 metri di diametro del suo anello esterno. “Sembra che questo esemplare sia il più grande mai registrato, e in una strana posa di alimentazione simile a un UFO“, hanno dettagliato dall’istituzione nella descrizione del materiale grafico che hanno condiviso tramite Twitter.

“La creatura è composta da milioni di cloni interconnessi“, ha spiegato Rebecca Helm, biologa dell’Università della Carolina del Nord (USA), commentando la pubblicazione. Poi ha aggiunto: “Ci sono circa una dozzina di diversi lavori che un clone può fare nella colonia e ognuno è specializzato in un compito specifico”.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020