ROMA – Comunicato in diretta streaming il bollettino sul nuovo coronavirus covid-19 di oggi martedì 7 aprile 2020. Il numero di casi confermati di contagio in Italia è aumentato di +3,039 (in dimunizione rispetto agli ultimi due giorni). 135,586 il totale di infetti, il terzo paese al mondo dopo Stati Uniti (377,605 in questo momento) e Spagna (140,511). Anche la Germania, con 105,519, ha superato la soglia psicologica delle 100 mila unità contagiate.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati ulteriori +604 nuovi decessi (più basso rispetto a ieri) per un totale di 17,127 persone morte dall’inizio della pandemia da covid-19. L’Italia si conferma come il paese nel mondo con più vittime.

Nel frattempo crescono il numero dei morti anche in Spagna dove si registrano oggi +556 vittime (totale 13,897) e Stati Uniti con +913 oggi e 11,784 in totale.

A livello globale, il numero totale di persone infettate dal nuovo coronavirus ha raggiunto 1,383,436 persone, mentre sono stati registrati 78,917 morti associati all’epidemia di covid-19. Dietro all’Italia come numero di morti (17,127), in questa negativa classifica, abbiamo la Spagna (13,897) e gli Stati Uniti (11,784).

Bollettino Coronavirus: Conferenza stampa in diretta streaming Protezione Civile 7 Aprile 2020 ore 18:00.