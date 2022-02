Ultime Notizie » allarme » ONU lancia Allarme per una Catastrofe Globale – Rapporto

Lo straordinario rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) afferma che queste catastrofi naturali potrebbero aumentare fino al 50%. Il rapporto affermava che il drammatico aumento degli incendi è dovuto in parte al riscaldamento globale.

Inoltre, avverte che i governi potrebbero non essere in grado di affrontare gli incendi, poiché non sono preparati, e li esorta ad aumentare la spesa per prevenirli.

Il rapporto “Spreading like Wildfire: The Growing Threat of Extraordinary Fires Across the Landscape” propone una “formula di preparazione al fuoco” per aiutarla a metterla in pratica.

Il rapporto in questo link Spreading like Wildfire.