La grave situazione nel sud-est del Messico ha persino scatenato una controversia politica. Due importanti personalità politiche legate al presidente Andrés López Obrador, si sono scambiate accuse per la grave situazione in cui si trova Tabasco soprattutto, sulle rive del Golfo del Messico, dove più di 8.000 case sono state danneggiate temporaneamente o permanentemente.

Il governatore del Tabasco Adán López, ha accusato il direttore della Commissione federale per l’energia elettrica, Manuel Bartlett, di agire “con insensibilità e irresponsabilità” quando ha aperto le paratoie della diga di Peñitas, situata in Chiapas, per allagare vaste aree della sua provincia, in particolare Villahermosa, la capitale.Tra le città colpite dall’acqua proveniente dal bacino ci sono Nacajuca, Jalpa e Cunduacán, ha detto il presidente.

In un comunicato ufficiale, il capo della CFE, una delle società governative più emblematiche, si è difeso sottolineando che è falso che la società abbia allagato Tabasco. “Del 100% dell’acqua del fiume che scorre in Villahermosa, il 73% non ha alcun controllo e solo il 27% proviene dal sistema diga Grijalva (fiume)”, ha detto CFE in una nota.

“La gestione delle acque alluvionali da parte della diga di Peñitas, il suo scarico nel fiume Mezcalapa, e successivamente la diramazione verso il fiume Samaria e il fiume Carrizal, non sono legati alle inondazioni prolungate a Villahermosa”, ha aggiunto.

Laura Velázquez, coordinatrice della Protezione Civile del Ministero dell’Interno, ha affermato che è in corso di preparazione una prima valutazione per scoprire quali sono le forniture o gli aiuti umanitari di cui la popolazione colpita ha bisogno. Al 31 ottobre, 8.035 case erano state colpite dalla penetrazione dell’acqua, 7.835 a Tabasco, 185 a Veracruz e 15 in Chiapas. Allo stesso modo, ci sono stati 18 blocchi stradali totali, 10 a Tabasco, 5 a Veracruz e 3 in Chiapas, oltre a due ponti interessati a Tabasco.

“Abbiamo numeri allarmanti. Dal 1980 non ha piovuto così tanto a Tabasco”, ha detto Velázquez dopo un giro con il governatore di Tabasco delle zone colpite. Velázquez ha promesso che gli aiuti del governo federale raggiungeranno presto le zone più colpite dei tre stati, una volta cessate le piogge.

La Protezione civile ha avvertito che i recenti fenomeni meteorologici nel sud-est continueranno a generare straripamenti di fiumi, alluvioni, smottamenti e colate di fango e detriti. Per fronteggiare l’emergenza sono stati aperti 14 rifugi temporanei, 12 a Tabasco, uno a Veracruz e uno in più nello Yucatán.

Lo sfollamento di persone in rifugi temporanei è stato minimo: solo 325 a Tabasco e 18 a Veracruz, poiché la maggior parte preferiva rifugiarsi presso i parenti. Le piogge si sono aggiunte alle conseguenze della tempesta tropicale Gamma, nella vicina penisola dello Yucatan, un mese fa.

Il governatore di Tabasco ha riferito che la diga di Peñitas era al 95,8% della sua capacità, poiché nelle ultime ore è diminuita di 32 centimetri. Tuttavia, ha avvertito che l’estrazione a valle, nell’area dello stato, continuerà a 1.550 metri cubi al secondo per regolare gli afflussi di acqua, il che suggerisce che la situazione continuerà ad essere critica.

Il Ministero della Difesa Nazionale ha lanciato un piano di sostegno alle catastrofi per sostenere la popolazione colpita, portando cibo alle persone intrappolate sui tetti delle loro case, fornendo cure mediche ai malati e mettendo sacchi di sabbia sulle sponde del fiume per contenere l’acqua. Nella capitale Tabasco, il lungomare della città è stato chiuso per prevenire incidenti e le attività scolastiche sono state sospese.

Le alluvioni non hanno fatto altro che peggiorare la crisi derivata dalla pandemia Covid-19 che ha colpito Tabasco in modo particolarmente duro.