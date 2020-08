Gli Alieni hanno costruito le Piramidi in Egitto, secondo Elon Musk.

Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha scritto venerdì scorso sul suo account Twitter che “gli alieni hanno costruito le piramidi” dell’Egitto. Il post è diventato rapidamente virale ed è stato ritwittato da migliaia di persone nel mondoe e ha anche suscitato critiche da parte di esperti.

Rania Al-Mashat, ministro egiziano per la cooperazione internazionale, ha risposto al miliardario che ammira il suo lavoro, ma lo ha invitato a “studiare i testi su come sono state costruite le cripte reali per i faraoni e vedere le tombe dei costruttori.

Signor Musk, ti ​​stiamo aspettando”, ha aggiunto.

Da parte sua, l’archeologo Zahi Hawass ha commentato che l’affermazione di Musk è “completamente un’allucinazione” e gli ha anche consigliato di leggere di più sui faraoni e le piramidi per rendersi conto che queste costruzioni non hanno nulla a che fare con lo Spazio e che sono stati create dagli egiziani più di 4000 anni fa.

“Ho trovato le tombe dei costruttori di piramidi che dicono a tutti che i costruttori di piramidi erano egiziani e che non erano schiavi“, ha concluso lo specialista.