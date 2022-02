Ultime Notizie » Elden Ring » Elden Ring: Videogame da record per FromSoftware su Steam

Il tanto atteso e famoso Elden Ring ha finalmente debuttato sulle diverse piattaforme e console di videogiochi questo venerdì 25 febbraio. Lo sviluppo di FromSoftware ha stabilito un record per il franchise su Steam registrando oltre 760mila giocatori nel primo giorno.

Elden Ring è lontano dai record della piattaforma, è vero. Ma nei videogiochi che sviluppa FromSoftware aveva anche un enorme vantaggio. In particolare, il numero totale di giocatori che si sono divertiti con il videogioco è stato di 764.835 persone.

Sviluppi come Cyberpunk 2077, Lost Ark, PUBG o anche un classico come Counter Strike traggono molto vantaggio. Ma quando andiamo ai numeri della casa di produzione troviamo dettagli da record come quelli di Dark Souls 3 e dei suoi quasi 130mila; o Sekiro: Shadows Die Twice e i suoi 125mila giocatori nello stesso giorno.

Miglioramenti Elden Ring

Questa era solo la prima patch del giorno, che di solito viene aggiornata dopo il giorno di apertura. Quando la mod è abilitata, ci saranno miglioramenti relativi ai controlli, regolazioni del testo o del bilanciamento, musica di sottofondo, miglioramenti dei dettagli per tutte le lingue e problemi tecnici del software relativi all’utilizzo dell’auricolare Xbox.

Preparati a goderti questo videogioco, un altro action RPG dello studio dopo Dark Souls e Sekiro, Elden Ring è ambientato in un mondo vasto e perfettamente connesso in cui i territori aperti saranno pieni di situazioni ed enormi dungeon con complessi e disegni tridimensionali, che ti porteranno a goderti la tua esplorazione e dove dovrai affrontare diverse minacce.

Se è tra i tuoi piani l’acquisto di Elden Ring, ricorda che lo spazio che devi avere a disposizione è 44,47 GB per la console PS5 e 49,04 per le opzioni Xbox. Nel caso del PC non offrono nemmeno i dettagli, ma calcolano che devono esserci almeno 60 GB a disposizione.