Jennifer Lopez mostra un "corpo perfetto" durante il periodo natalizio.

La cantante e attrice Jennifer Lopez ha mostrato la sua figura perfetta in un abito rosso in due pezzi mentre prendeva il sole a Miami, in Florida, questo Natale.

La donna di 50 anni ha condiviso una sua foto su Instagram, in posa, accanto a una Porsche rossa con questo messaggio: “Bebé, hace calor afuera” (Baby, fa caldo fuori).

Jennifer Lopez Fashion

Jennifer Lopez ha disegnato il look con occhiali da sole rotondi in metallo, portando i capelli raccolti e indossando un elegante top bun.

Ha aggiunto gli hashtag “#ChristmasInMiami” e “#ChristmasEveSleigh” mentre dava credito fotografico al fidanzato Alex Rodriguez per aver scattato la foto.

Rodriguez ha poi condiviso il post sulla sua pagina Instagram (guardala qui sotto) e ha scritto: “Il mio regalo preferito è quello in rosso“.