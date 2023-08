Ultime Notizie » cervello » Valutazione soggettiva della Ricompensa Sociale: Come il Cervello reaziona

Secondo una ricerca condotta dall’Istituto Nazionale di Scienze Fisiologiche del Giappone, il valore che attribuiamo a una ricompensa è influenzato da ciò che gli altri ricevono. Questo fenomeno, chiamato “valutazione soggettiva della ricompensa sociale“, è mediato da un circuito cerebrale tra la corteccia prefrontale mediale e l’ipotalamo laterale. Gli scienziati hanno condotto un esperimento su scimmie, utilizzando una tecnica chiamata DREADD per studiare l’effetto di questo circuito. Hanno notato che le scimmie facevano meno movimenti di leccamento con la lingua quando la ricompensa era per il loro compagno, rispetto a quando era per se stesse. Quando il circuito cerebrale è stato temporaneamente disconnesso, le scimmie sono state meno influenzate dalla possibilità che gli altri ricevessero ricompense, ma le loro aspettative di ricompensa sono rimaste invariate. Questa scoperta fornisce informazioni preziose sul modo in cui il cervello valuta le ricompense in un contesto sociale e potrebbe avere implicazioni nel trattamento di disturbi come l’addizione e l’ansia sociale.

Valutazione soggettiva della ricompensa sociale

Certamente più di una volta ti sei voltato per vedere cosa hanno ricevuto altre persone a Natale, subito dopo aver aperto il tuo regalo. È possibile che non lo abbia mai considerato consapevolmente, ma è piuttosto comune: quando riceviamo una recompensa, il valore che le diamo è influenzato da ciò che gli altri hanno ricevuto. Questo comportamento è noto come “valutazione soggettiva della ricompensa sociale”, secondo i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Scienze Fisiologiche (NIPS) del Giappone.

È ciò che ci permette di riconoscere un grande regalo ed è mediato da un circuito cerebrale tra la corteccia prefrontale mediale, che fa parte della rete cerebrale sociale, e l’ipotalamo laterale, che partecipa alla valutazione della ricompensa sociale. Per dimostrarlo, è stato condotto un esperimento su un gruppo di scimmie che hanno ricevuto acqua come ricompensa. E possiamo anticipare che questo comportamento è simile tra primati e esseri umani.

Esperimento sulle scimmie

Durante lo studio, due scimmie si sono sedute insieme mentre venivano mostrate immagini su uno schermo. Dopo aver visto ogni immagine, solo una delle scimmie (o a volte nessuna di esse) ha ricevuto una ricompensa.

I ricercatori giapponesi hanno utilizzato una nuova tecnica chiamata DREADD, o recettore progettato attivato esclusivamente da farmaci, per bloccare temporaneamente la maggior parte delle connessioni nel cervello delle scimmie. In questo modo hanno potuto osservare meglio gli effetti del circuito cerebrale che regolava la valutazione socialmente soggettiva.

Variando la probabilità di ricompensa per ogni scimmia, il team ha notato due modelli curiosi. Quando aspettavano una ricompensa per se stessi, facevano molti movimenti di leccamento con la lingua.

La connessione tra la corteccia prefrontale mediale e l’ipotalamo laterale

Ma quando la ricompensa era per il loro compagno, c’erano meno movimenti di leccamento.

Con la disconnessione tra la corteccia prefrontale mediale e l’ipotalamo laterale, le scimmie sono state meno influenzate dalla prospettiva che gli altri ricevessero ricompense. Tuttavia, le loro aspettative di una ricompensa sono rimaste invariate.

Questa scoperta fornisce informazioni preziose su come il cervello elabora ed valuta ciò che riceviamo in un contesto sociale. Ma oltre a ciò, rivela che la corteccia prefrontale mediale e l’ipotalamo laterale svolgono un ruolo cruciale nella valutazione delle ricompense in relazione agli altri.

Implicazioni e prospettive future

“Siamo stati entusiasti di vedere che, con questa disconnessione, le scimmie erano molto meno suscettibili alla possibilità che gli altri ricevessero ricompense. Questo percorso è un circuito chiave solo in questo processo” – Masaki Isoda, autore principale dello studio.

Ricerche precedenti avevano già suggerito che un circuito tra la corteccia prefrontale mediale e l’ipotalamo laterale fosse cruciale per le informazioni sul rango sociale nei topi. Cioè, ciò che determina molti comportamenti sociali importanti in quella specie.

Tuttavia, questa nuova ricerca è la prima a identificare le regioni del cervello coinvolte nel processo e le connessioni tra queste regioni. Ora è un fatto che quando riceviamo una ricompensa, il valore che le diamo è influenzato da ciò che gli altri hanno ricevuto.

I ricercatori ritengono che comprendere la valutazione soggettiva della ricompensa sociale potrebbe portare a nuovi approcci nel trattamento di disturbi come l’addizione e l’ansia sociale. Potrebbe anche aiutare nella diagnosi clinica e nel trattamento di lesioni o alterazioni nella corteccia prefrontale mediale e nell’ipotalamo laterale. Ma il suo maggior contributo sarebbe nella vita quotidiana, dopo tutto, essendo consapevoli di questo comportamento umano, potremmo arrivare a vivere pienamente soddisfatti.