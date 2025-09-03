“È incinta”: bomba sulla showgirl famosissima, sul web nessuno ha dubbi

Le voci su una possibile gravidanza si fanno sempre più insistenti, supportate da segnali visivi e dalle parole di chi segue da vicino la vita privata della coppia.

Si intensificano le indiscrezioni sulla possibile gravidanza di Melissa Satta, che da tempo alimentano il gossip legato all’ex velina di Striscia la notizia.

Da alcune settimane, infatti, i fan e i media non fanno altro che parlare di un pancino sospetto che la showgirl potrebbe nascondere, soprattutto dopo alcuni scatti social che lasciano pochi dubbi.

Melissa Satta incinta di Carlo Gussalli Beretta: le immagini social che alimentano il gossip

Le voci sulla dolce attesa di Melissa Satta si sono fatte sempre più insistenti dopo che, durante una recente vacanza in Giappone, la showgirl aveva mostrato un look molto ampio e strategico, che aveva subito fatto ipotizzare una gravidanza in corso.

A rafforzare queste supposizioni, nelle ultime settimane Melissa ha pubblicato su Instagram diverse foto che sembrano confermare i sospetti: in alcune immagini, immortalata insieme al compagno Carlo Gussalli Beretta, la Satta appare intenta a coprire il ventre con le braccia o con una borsa, espedienti che non sono passati inosservati agli occhi attenti del pubblico.

Un altro scatto particolarmente significativo è quello in cui Melissa indossa un minidress a fiori, mentre cerca di celare con cura quella che ormai sembra essere una pancia da gravidanza. Questi elementi, uniti a precedenti foto in cui un’amica le posa una mano sul ventre, hanno fatto esplodere il gossip.

A dare ulteriore risalto alle indiscrezioni è stata anche Deianira Marzano, nota esperta di gossip, che ha rilanciato la notizia sostenendo che Melissa sarebbe in attesa di un maschietto e che la famiglia Beretta sarebbe al settimo cielo per questa notizia.

Il desiderio di famiglia e la relazione con Carlo Beretta

Il desiderio di allargare la famiglia non è affatto un segreto per Melissa Satta, che ha già un figlio, Maddox, nato dal precedente matrimonio con Kevin Prince Boateng. In diverse interviste, la showgirl ha confessato di voler diventare madre per la seconda volta, raccontando come anche Maddox desideri avere un fratellino o una sorellina con cui condividere momenti di gioco.

La relazione con Carlo Gussalli Beretta prosegue da circa un anno e, secondo fonti vicine alla coppia, i due starebbero già pensando alle nozze. Il settimanale Diva e Donna ha infatti raccontato che le nozze potrebbero essere celebrate entro la fine del 2025, con l’approvazione e la benedizione della suocera, che avrebbe dato il suo consenso senza riserve.

Un rapporto molto positivo quello tra Melissa e la mamma di Carlo, che ha accolto la showgirl con grande affetto, a differenza della precedente compagna di Beretta, Giulia De Lellis, che non aveva avuto lo stesso successo.

Il gossip su Melissa Satta continua dunque a tenere banco, tra supposizioni sulla gravidanza, progetti di matrimonio e la voglia di costruire una famiglia sempre più grande e serena accanto a Carlo Gussalli Beretta.