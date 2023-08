Ultime Notizie » cantante » Buon viaggio Toto Cutugno, il famoso cantante aveva 80 anni

Toto Cutugno, cantante italiano famoso per le sue canzoni, è morto all’età di 80 anni. Originario di Fosdinovo, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni Settanta con diverse band, prima di intraprendere una carriera da solista. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1980 e si è classificato secondo per tre volte negli anni successivi. Il suo più grande successo, L’Italiano, era stato inizialmente scritto per Adriano Celentano, ma Cutugno decise di cantarla.

Buon viaggio Toto Cutugno

È scomparso Toto Cutugno. Il cantante, creatore di alcune delle canzoni più famose della storia della musica italiana, è deceduto a 80 anni, che aveva compiuto lo scorso luglio. La morte, come riportato dall’Ansa, è avvenuta oggi alle 16, Cutugno era ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. È stato il manager dell’artista, Danilo Mancuso, a comunicare la notizia all’agenzia, spiegando che Cutugno è morto “dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi”.

Originario di Fosdinovo, Toto Cutugno inizia la sua carriera negli anni Settanta, prima con i Toto & i Rockers, poi con gli Albatros.

Successivamente intraprende il percorso da solista, che lo porta a raggiungere i maggiori successi possibili per un cantante della sua generazione., con la canzone Solo noi, arrivò per ben tre volte secondo negli anni successivi, guadagnandosi il famoso – e forse ingiusto – soprannome di eterno secondo.

Il maggior successo della sua carriera, tuttavia, fu L’Italiano che al Festival di Sanremo si classificò solo quinta (nonostante fosse stata la più votata nel concorso Totip), brano che Cutugno aveva inizialmente scritto per Adriano Celentano. A convincerlo a cantarla fu l’organizzatore dell’evento, Gianni Ravera.